Gala de l’ACMQ : la Ville de Laval décroche une Plume d’or

La Ville de Laval a de nouveau été récompensée dans le domaine des communications, lors du gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), le 18 juin dernier, dans la catégorie des villes de plus de 150 000 habitants.

En effet, le Service des communications et du marketing s’est démarqué par sa créativité, son audace et ses stratégies de communication approfondies et pertinentes, ce qui lui a valu une Plume d’or et deux projets nommés finalistes.

« Ces distinctions confirment une fois de plus l’importance des communications, qui permettent à une grande ville comme Laval de se rapprocher de ses citoyens, d’ouvrir le dialogue et de susciter un réel engagement. L’équipe des communications et du marketing a démontré qu’il était possible de le faire en étant à la fois créative et efficiente », souligne avec enthousiasme Marc Demers, maire de Laval.

Grâce au titre "Mets du respect dans ton bac", dans la catégorie « campagne comportementale »

Primée d’une Plume d’or pour son rayonnement mondial et son originalité, la campagne de communication Mets du respect dans ton bac a permis d’aborder le recyclage sous un angle nouveau.

Afin de promouvoir une meilleure gestion du recyclage auprès de ses citoyens, la Ville de Laval a dévoilé une campagne de sensibilisation originale en collaboration avec le populaire groupe de rap québécois Alaclair Ensemble. Cette campagne s’articulait autour d’un vidéoclip qui a été partagé plus de 223 906 fois et vu plus de 2 millions de fois.

Le vidéoclip Mets du respect dans ton bac est le plus populaire de l’histoire du groupe, et la chanson a été considérée comme l’une des meilleures de l’année par Urbania Musique et l’ADISQ.

L’étonnante collaboration entre Alaclair Ensemble et la Ville a généré 27 944 782 impressions en retombées médiatiques seulement. De plus, l’initiative de Laval a été citée en exemple partout au Québec – de même qu’en France, en Belgique, en Angleterre et en Algérie –, ce qui a rehaussé la fierté des Lavallois à l’égard de leur propre ville.

Laval, île d’exceptions

Catégorie « identité visuelle »

La Ville a été nommée finaliste pour sa campagne Laval, île d’exceptions, qui a permis de démontrer que Laval évolue et qu’elle assume son rôle de troisième plus grande ville du Québec. La campagne de promotion avait pour objectif, entre autres, de positionner la ville, son centre-ville et son territoire auprès de l’ensemble des cibles identifiées.

Ligne éditoriale sur les médias sociaux

Catégorie « communication numérique »

Le virage qu’a pris la Ville pour sa ligne éditoriale sur ses médias sociaux s’est aussi classé parmi les projets finalistes. Le Service des communications et du marketing avait pour mandat d’engager un réel dialogue avec les citoyens via les plateformes sociales. Notamment, le projet s’est démarqué par le ton humoristique et divertissant utilisé dans les publications et l’ajout d’une touche d’audace lors des échanges avec les citoyens connectés. De 2018 à 2019, ce virage aura permis, entre autres, que les publications de la Ville soient vues plus de 26 000 fois par jour et que le nombre d’abonnés augmente de 21 %.