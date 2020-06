Un atelier sur la relance culturelle lancé à Laval le 30 juin

Les artistes, les travailleurs autonomes et les entrepreneurs du milieu culturel sont à une étape critique concernant la pérennité de leurs activités. Une formation intitulée "Je m’outille pour ma relance, découvrir ou revoir son modèle d’affaires et aller de l’avant" est dispensée par Ghani Kolli, Human Yo + Impact le 30 juin prochain.

Mardi 30 juin de 13 h à 17 h, la question de la relance culturelle par le modèle d'affaires sera abordée à Laval.

Par ailleurs, un atelier gratuit de codéveloppement sera diffusé en ligne le 8 juillet de 13 h 30 à 15 h 30, soit quatre heures de coaching individuel.



Cette formation sera l’occasion de s’outiller et de se mettre à jour rapidement selon des méthodologies permettant d’être à la fois innovant et résilient. Comprenant un atelier de formation pour comprendre le concept de base, un atelier de codéveloppement et un coaching personnalisé de 4 heures, ce parcours de formation permettra aux participant-e-s de faire le point sur leurs activités professionnelles et artistiques, afin de préparer la reprise de leurs activités.



Les inscriptions sont possibles en écrivant au courriel suivant : [email protected] culturelaval.ca