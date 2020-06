Comment faire un expresso sans machine à expresso ?

La torréfaction de l’expresso : il faut retenir qu’un café généralement bien torréfié doit être foncé avec un goût largement plus fort et plus puissant qu’un café filtré. De plus, il est plus facile d’extraire les solubles de café délicieux des grains torréfiés foncés. Autrement dit, il faut faire durer la torréfaction pour pouvoir obtenir des grains de café davantage poreux. Ce qui permet d’accroître le volume des composants aromatiques disponibles. Ces derniers peuvent être extraits plus vite lorsque les grains sont enfarinés.