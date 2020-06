5 idées de collations délicieuses qui font le bonheur des enfants

Manger, jouer et dormir sont probablement les trois mots qui définissent au mieux l’univers des enfants. Généralement débordants d’énergie, les enfants ont un rythme quotidien qui requiert un apport constant en calories. Ainsi, il n’est pas rare de les entendre scander assez religieusement le fameux « maman j’ai faim ». Entre trouver ce qui leur fera réellement plaisir et qui leur apportera en même temps tous les nutriments dont ils ont besoin pour se maintenir en bonne santé, on peut vite être à court d’idées.

Ci-dessous nous vous proposons quelques idées de saveurs enfants, qui vous permettront de joindre l’utile à l’agréable, en offrant à vos adorables des moments de gaieté inoubliables.

Un univers fruité

C’est bien connu, les fruits sont excellents pour la santé et sont très recommandés pour les enfants. Seul problème, nombre d’enfants n’aiment pas particulièrement tous ces fruits pourtant bénéfiques à leur santé. Il faut souvent se montrer très persuasif pour les amener à en prendre quelques bouchers. Et si vous essayiez cette solution ? Les enfants sont très visuels et particulièrement attachés aux couleurs. Faîtes preuve de créativité dans la présentation de vos fruits. Associez plusieurs fruits aux couleurs affirmées pour un mélange multicolore particulièrement attrayant. Vous pouvez penser à les présenter en brochettes de fruits ou composer simplement une salade de fruits facile à préparer. Vous pouvez avoir l’assurance qu’ils s’en délecteront.

Les smoothies sont également de bonnes solutions si vous souhaitez faire manger plus de fruits à vos enfants. Lorsque les fruits sont en purée, les enfants ne les détectent plus et peuvent simplement se permettre de déguster sans trop de chichis. Vous pouvez y ajouter à vote guise des légumes, du tofu soyeux, de l’avocat ou encore des épinards. Obtenez ainsi un condensé à forte valeur nutritive et tout aussi savoureux pour vos enfants.

Un muffin bio

Les muffins plaisent généralement aux enfants et ils ne s’en lassent pas. Au goûter comme au petit déjeuner, ces petits plaisirs ne sont jamais de trop. Offrez à vos enfants des Muffins de SnackSimple ! Ce sont des muffins bio, sans gras trans et sans lactose mais délicatement savoureux et d’un moelleux incomparable.

Il en existe de plusieurs types, entièrement préparés avec des ingrédients bio :

Muffin aux bleuets ou aux carottes ?

Les muffins aux bleuets sont faits à base de myrtilles et vous donnent une expérience fraîcheur en bouche indescriptible. C’est une merveille d’équilibre entre la légèreté du Muffin et la sensation de satiété qui se remarque à chaque dégustation. Les ingrédients bio entant dans la préparation de ce délice sont entre autres : farine de blé biologique enrichie, huile de tournesol biologique, sucre de canne biologique, myrtilles déshydratés, blanc d’œuf, farine de Maïs jaune biologique, crème de tartre, arôme naturel, etc. Les Muffins aux bleuets ont une forte valeur nutritive et le goût saura gagner même les enfants les plus difficiles.

Que dire des Muffins aux carottes ? Relevez le défi d’une alimentation saine et équilibrée grâce à ces Muffins particulièrement riches en fibres. Ils font donc du bien à la digestion et sont des collations particulièrement recommandées après un bon repas. Ils se préparent avec quasiment les mêmes ingrédients bios de base, avec cette fois des carottes hydratées à la place des myrtilles.

Muffin au chocolat ou Mix Muffin ?

Si vos enfants aiment particulièrement le chocolat, vous pouvez avoir le Muffin qui leur convient. Un Muffin au chocolat biologique est le consensus parfait entre valeur nutritive et plaisir gastronomique. Les pépites de chocolat Semisweet et la poudre de cacao qui s’invitent dans les ingrédients de base garantissent à vos enfants une merveilleuse expérience de dégustation. Vous pouvez aussi opter pour un Muffin chocolat et bananes pour un plaisir toujours plus accru.

Et si comme il arrive souvent vous ne pouvez pas vous décider, pas de problème. Optez pour un Mix Muffin ! La boîte Mix contient quatre Muffins de chaque saveur. C’est aussi l’alternative indiquée si vous avez plusieurs enfants aux goûts divergents. Dans la boîte Muffin Mix, chacun y trouvera forcément son compte. Tous ces aliments organiques sont disponibles sur le site de vente en ligne snacksimple.ca.

Des fromages personnalisés et des chips

Mettez le comble de votre imagination à trouver des noms et des présentations singulières pour adapter le fromage à la personnalité de votre enfant et à ses goûts. Le fromage est une excellente collation avec une bonne valeur nutritive. Vous trouverez probablement cette étude des chercheurs hollandais sur les bienfaits du fromage dans la lutte contre le COVID-19 fort intéressante (Lire ICI). Si vous aviez besoin d’une raison supplémentaire pour faire profiter vos enfants...

Si vos enfants aiment les chips, alors ne les en privez pas. Les céréales sont très bénéfiques pour leur âge et vous pouvez en profitez pour leur offrir du Maïs soufflé, des galettes de riz tartinées, des pois chiches rôtis avec du sel de mer, etc. La collation est une bonne occasion pour offrir des aliments qui n’ont pas été servis au repas. C’est une bonne façon de s’assurer que vos enfants ne manquent de rien et ont une alimentation équilibrée.

Vous pouvez de même leur offrir des biscuits du commerce. Néanmoins, usez de précautions avec les friandises. Les enfants en raffolent mais en prendre fréquemment n’est pas très bénéfique non plus.

Confectionnez votre propre mélange

Les enfants aiment avoir le choix ; ne les en privez pas. Pour leurs collations, vous pouvez apprêter un mélange sagement constitué. Vous pouvez agencer plusieurs variétés de noix et graines, des fruits séchés, des légumes croustilles grillées au four, de la noix de coco rappée, des pastilles de chocolat, etc.

Vous pouvez tout aussi bien vous contenter d’un yogourt nature éventuellement accompagné de petits fruits, de légumes en crudité avec une trempette à base de yogourt, de craquelins salés au fromage, un pain pita avec de l’houmous, etc.

Pour que les collations ne coupent pas l’appétit à vos enfants au dîner ou au souper, il est recommandé de les servir au moins deux heures avant chaque repas.