Laval publie son Plan de relance économique sous le thème

La Ville de Laval a déposé aujourd’hui son Plan de relance économique. Sous le thème "Laval, capitale des opportunités", ce plan vise à accompagner et soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans la délicate transition vers une économie postpandémie.

Comme toutes les villes du Québec et celles de la majorité des pays du monde, Laval a été durement impactée par la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, son économie est fragilisée : six entreprises lavalloises sur dix se trouvent dans une situation de précarité financière d’intensité « variable » à « forte » (source : E&B Data à partir des données de Statistique Canada pour la CMM (Emplacement et nombre d’emplois - Laval - au 31 décembre 2018), et le taux de chômage est passé de 4,1 % (février 2020) à 14,2 % (mai 2020) (source : ISQ).



« Nos citoyens corporatifs, nos dirigeants et nos entrepreneurs ont terriblement besoin de soutien pour passer à travers cette période difficile et pour s’adapter à une nouvelle réalité. Ils peuvent compter sur la Ville de Laval pour les accompagner durant cette période de changement », a indiqué Marc Demers, maire de Laval.



Le Plan est structuré selon deux grands piliers : stimuler l’économie de la Ville pour une création de richesse immédiate, et développer des projets structurants ayant un effet d’entraînement sur l’économie de demain.

Stéphane Boyer, membre du comité exécutif et responsable des dossiers économiques, a expliqué ces deux piliers par « d’une part, l’urgence d’agir pour soutenir les entreprises : la Ville de Laval travaille avec acharnement pour fournir une aide directe à ceux qui sont affectés par la situation actuelle. D’autre part, alors que de nouveaux paradigmes émergent (distanciation sociale, transition écologique, autonomie alimentaire et médicale, automatisation), nous devons revoir en profondeur nos façons de penser et de faire afin de saisir les occasions offertes. »



Quatre axes d’intervention ont été déterminés ainsi qu’une gamme d’actions concrètes, pour soutenir l’économie :

· L’accompagnement et l’appui stratégique – « un coup de main » (aide financière directe aux entreprises) et « un coup de pouce » (accompagnement et interventions stratégiques auprès des entreprises);

· L’achat responsable – « un coup de cœur » (ex. : autonomie alimentaire et monnaie virtuelle);

· Les projets structurants – « un coup de génie » (ex. : Cité de la Biotech);

· L’intelligence économique – « un coup de foudre » (ex. : plateforme collaborative).



Le Plan de relance de Laval s’inscrit dans la stratégie du Service de développement économique de la Ville, et il s’étendra sur un horizon de 18 à 24 mois. Il constitue le premier jalon de la planification stratégique, et il est en accord avec les principes du développement durable.

Le document peut être consulté au : https://lavaleconomique.com/ assets/docs/documents/134/ plan-de-relance-economique- juillet-2020-288.pdf