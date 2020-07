La pandémie de COVID-19, comme tout autre virus très contagieux, demande la mise en œuvre du confinement de la population et d’une incroyable gestion sanitaire, surtout dans les lieux que les gens fréquentent, comme les commerces ou l’établissement de leur emploi. Et cela est valable pour tout autre type de virus très contagieux et dangereux pour la santé. C’est pourquoi il est possible de faire appel à un service de désinfection, pour limiter la propagation du virus. Mais alors, comment bien choisir une entreprise spécialisée en désinfection? Voyons tout d’abord en quoi cela consiste.

Qu’est-ce qu’un service de désinfection ?

À l’aide de produits puissants et spécifiques, les employés d’un service de désinfection nettoient et désinfectent toutes les surfaces propices à la prolifération de germes et de bactéries, et les éliminent. Un tel service est crucial en ces temps de pandémie, en raison de la propagation fulgurante du virus dans la communauté. L’expertise de ces employés contribue à maintenir la salubrité des lieux et à protéger la santé de la population.

Conseils pour bien choisir

Que ce soit pour une désinfection ponctuelle ou unique, il est important de bien choisir la compagnie de désinfection qui nettoiera les locaux de son entreprise. C’est le bien-être et la santé des clients et des employés qui sont en jeu!

Avant d’amorcer la désinfection, une compagnie spécialisée en la matière effectuera toujours une visite des lieux avant l’opération. Cela permet au client de vérifier l’expertise de ladite compagnie de nettoyage, mais également de définir le prix du service. Le coût d’un tel travail devrait avant tout refléter les réels besoins de l’entreprise à désinfecter.

On n'y pense pas toujours, mais la distance entre l’entreprise de désinfection et le commerce à nettoyer peut faire toute la différence! En effet, les employés d’un service de désinfection seront certainement plus attentifs à la moindre saleté que si 3 heures de route les séparaient du lieu à désinfecter! En plus, choisir une entreprise de désinfection à quelques coins de rue de son commerce a l’avantage considérable de diminuer les coûts de transport!

Avant de contacter quelque compagnie de désinfection que ce soit, il est important de faire des recherches quant au degré d’expertise de chaque offre qui se présente. L’expertise des employés peut faire toute la différence entre un travail maîtrisé et bien fait à un boulot bâclé. Il faut veiller à ce que le service de désinfection détienne toutes les qualifications et certifications requises, et pour ça, il ne faut pas hésiter à demander à les consulter!

Avantages de faire affaire avec un service de désinfection

Le patron et les employés n’ont que rarement le temps de s’occuper de l’entretien ménager de la bâtisse ou du commerce dans lequel ils travaillent, encore moins en temps de pandémie! C’est pourquoi, pour une désinfection complète des surfaces de son entreprise, il faut contacter les experts en la matière! Ceux-ci contribueront à la propreté des lieux, tout en assurant la santé des gens les fréquentant. La prolifération du virus n’a pas raison d’être dans un établissement ayant reçu le traitement d’un service de désinfection!