Programmation lavalloise : plus de 70 activités prévues pour l'été

La Ville de Laval, en collaboration avec ses partenaires, a dévoilé sa programmation estivale alternative. Plus de 70 activités culturelles, sportives et de loisirs gratuites animeront les parcs et les milieux de vie ou seront disponibles en ligne.

Après avoir pris la décision d’annuler l’ensemble des activités estivales prévues sur son territoire en raison de la pandémie, en mai dernier, Laval a développé des activités créatives et diversifiées afin de permettre aux citoyens de se divertir tout en respectant les consignes sanitaires.



Les Zones musicales en huit prestations

Bien que les spectacles dans les parcs et les lieux publics n’aient pas lieu, les Lavallois retrouveront certaines de leurs activités favorites sur dehors.laval.ca.

Ainsi, grâce au soutien de la Banque TD, les Zones musicales offriront 8 prestations inédites d’artistes, dont l’Orchestre symphonique de Laval et Marco Calliari.

Des courts métrages d’animation, tirés du répertoire du Carrousel international du film de Rimouski, remplaceront le Cinéma en plein air.

Le Théâtre à ciel ouvert prendra la forme de balados, en plus de présenter une vidéo sur les métiers du théâtre. Ces contenus de qualité professionnelle seront diffusés chaque jeudi du 23 juillet au 20 août et resteront disponibles durant sept jours.



Les bibliothèques en mode virtuel

Les conférences et les activités d’animation des Bibliothèques de Laval seront aussi offertes en mode virtuel. Regroupées sous les thématiques « jeunesse », « techno », « escapades » et « vivre », une trentaine d’activités pourront être visionnées sur une nouvelle chaîne YouTube. De plus, le Club TD offre aux 6 à 12 ans une panoplie d’activités amusantes en ligne.

Les Bibliothèques lancent aussi Une histoire au bout de la ligne, une ligne téléphonique dédiée aux aînés lavallois où ils pourront écouter des auteurs québécois (dont Louise Portal, Dominique Demers et Marie Laberge) lire des extraits de leurs œuvres sous forme de capsules audio préenregistrées.

Cette initiative financée, dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Laval, vise à rapprocher les aînés de la culture et à leur faire découvrir la voix et les œuvres d’artistes talentueux. La ligne sera déployée dans les prochaines semaines.

Enfin, les citoyens à la recherche d’idées pour bouger pourront trouver plusieurs idées d’activités de sports et de loisirs accessibles de la maison, en quelques clics.



Activités en présentiel

Les citoyens pourront profiter de leur promenade quotidienne pour découvrir leur ville autrement. En effet, quatre parcs accueilleront différentes expositions où il sera possible d’admirer, entre autres, les œuvres géantes des illustratrices Katy Lemay et Léa Mercante. Des parcours patrimoniaux expliquant de façon ludique l’histoire des vieux quartiers sont aussi offerts.

Les Lavallois sont aussi invités à rester à l’affût pour avoir la chance d’assister à des spectacles musicaux, des performances de cirque et des déambulatoires de tout genre, puisque des prestations-surprises sont au programme dans différents parcs de la Ville, dans des secteurs plus défavorisés et devant plus d’une vingtaine de résidences de personnes âgées.

La plus grande partie de ces spectacles au balcon sont financés par le Comité de coordination de ressources publiques (CCRP) de la Ville de Laval.

« Les élus membres du CCRP ont pris l’initiative de cette tournée dans le but de divertir les aînés, qui ont été particulièrement touchés par la pandémie, de les encourager à poursuivre leurs efforts et de leur démontrer le soutien de la collectivité », ajoute Sandra Desmeules.

La Salle Alfred-Pellan continuera à accueillir les Lavallois du mardi au samedi jusqu’au 22 août. Deux expositions d’art contemporain sont présentées : Ce qui compte, d’Andrée-Anne Roussel et Samuel St-Aubin, et Hors réseau, de Thomas Kneubühler.



Les rayons des bibliothèques accessibles le 27 juillet

Ajoutons que les Bibliothèques de Laval redonneront accès à leurs rayonnages dès le 27 juillet, donc à la sélection de livres sur place – et non pas seulement en ligne.

Les citoyens désirant bouger au grand air pourront profiter de quelques activités de sports et de loisirs dans les parcs.

Conformément aux exigences de la Santé publique, la Ville de Laval rappelle que le port du masque sera exigé dès le 18 juillet dans tous les lieux publics.