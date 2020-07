Fête de quartier: la 12e édition du Rallye photo J’aime Chomedey  se prépare

Le comité organisateur de la fête de quartier de Chomedey invite les citoyennes et citoyens de tous âges à participer à la douzième édition de cet événement qui prend cette année, vu la COVID-19, la forme d’un Rallye photo. Le rallye va se rouler du 1er au 23 août sur le territoire de Chomedey.

Une activité amusante et accessible à tout le monde, qui a encore les mêmes objectifs ; créer une occasion d’avoir du plaisir, de connaître le quartier ainsi que les organismes, de mobiliser les citoyens et, de promouvoir

les saines habitudes de vie/l’écocitoyenneté et de faire bouger les gens.

Pour les trois premières semaines d’août, les habitants de Chomedey sont invitéEs à se promener seules, en famille ou entre amis dans le quartier et à participer au rallye photo. Elles/ils doivent prendre en des photos devant le plus d’endroit que possible. Chaque lieu photographié donne 1 à 3 points et le dernier endroit vaut jusqu’à 5 points.

Lorsqu’ils terminent leur rallye photo, elles/ils doivent envoyer les photos au

comité de la fête de quartier. Le tirage des cadeaux aura lieu le 27 août. Les résultats seront diffusés sur la page Facebook « Chomedey ressourcé/j’aime Chomedey ».

Nous attendons autour de 200-300 participantEs au rallye cette année. Cet événement, qui fait partie des traditions estivales du quartier, est une initiative citoyenne issue du forum social de Chomedey tenu en 2008. Elle est portée par des citoyens et des membres partenaires du Comité de Développement local de Chomedey (CDLC). Le comité est toujours ouvert aux nouveaux membres.