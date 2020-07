Sainte-Thérèse propose le Rallye explo-vélo

Le contexte entourant la COVID-19 nous amène à chercher des activités à faire à proximité de la maison cet été. Aussi, quoi de plus agréable que de faire du vélo par une belle journée... surtout quand notre balade est bonifiée par la découverte d’attraits thérésiens? Et bien c’est ce que la Ville de Sainte-Thérèse propose avec le Rallye explo-vélo.

Il s’agit d’un rallye à faire à vélo, à l’aide d’une carte interactive jumelée à un jeu-questionnaire disponible sur le site Web de la Ville. Le rallye compte douze points d’intérêt situés aux quatre coins de Sainte-Thérèse. Une question spécifique à chacun des endroits permet de mieux les connaître, et les lieux identifiés sont majoritairement reliés entre eux par le réseau de piste cyclable de la ville.

« Cette activité s’adresse à celles et ceux qui aiment se promener à vélo et qui sont curieux de découvrir leur ville. C’est également une activité parfaite à faire en famille, car les enfants prendront plaisir à devenir des explorateurs urbains sur deux roues et à trouver les réponses aux questions », a indiqué madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Voilà une façon amusante de rester actif! Et nul besoin de faire les 12 points en une seule journée, les participants y vont à leur rythme. Il est également pratique de prévoir des collations et des bouteilles d’eau, car de nombreux lieux à visiter offrent des aires de repos et de jeux où il fait bon s’arrêter.

Pour accéder à la carte interactive, aux questions et aux réponses directement sur votre téléphone intelligent, visitez le www.sainte-therese.ca.