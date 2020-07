Data Analyst: un nouveau métier tendance

Avec le développement du numérique, on gère de plus en plus de données au sein des entreprises, et pour cela, il est nécessaire de faire appel à un data analyst. Nous vous accordons que ce travail est encore peu connu. Voici donc quelques informations pour vous permettre d’apprendre davantage sur ce métier.

Que fait un data analyst ?

Avant tout, il convient de faire la distinction entre le data scientist et le data analyst. Le data analyst ou analyste de données travaille sur la gestion de la base de données. Il s’agit d’un métier idéal pour ceux qui maîtrisent la statistique et l’informatique. Mais la maîtrise ne suffit pas. Il faut aussi être passionné et polyvalent pour assurer les nombreuses missions du data analyst:

· la mise en place de la base de données

· la mise en œuvre d’un entrepôt de données ou data warehouse

· la recherche de sources pertinentes

· l’extraction des données du système source

· le contrôle de la qualité des données

· l’analyse des informations

· la synthèse et la vulgarisation des informations pour les rendre accessibles aux dirigeants et ainsi faciliter la prise de décision au sein de l’entreprise

· la recommandation sur les différentes modifications à effectuer sur la base de données

· la définition de la cible des campagnes de marketing

· la définition des tendances d’achat ou de consommation

Pénurie de la main-d’œuvre au Québec

Au départ, les informaticiens et autres spécialistes du numérique n’étaient embauchés que par des entreprises qui opéraient dans le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies. Aujourd’hui, la réalité est différente : les entreprises sont de plus en plus nombreuses à demander les services des experts du Big data. Eh oui, le data analyst est demandé dans presque tous les domaines : l’assurance, la finance, les services immobiliers, ... Cette course vers l’embauche du data analyst est tout à fait compréhensible. En effet, les données récoltées sont sensibles et représentent un danger pour l’entreprise. Elles doivent donc être traitées par des experts.

Face à cette pénurie de main-d’œuvre, de nombreuses entreprises se trouvent dans l’obligation de recruter à l’étranger. Pour cela, elles doivent faire face à une longue procédure administrative. Sans oublier les difficultés qui peuvent survenir au cours de l’intégration de l’employé au sein de l’entreprise. Pour que le recrutement se passe dans les meilleures conditions, certaines entreprises décident de faire appel à des firmes spécialisées dans le recrutement de consultants spécialistes en IT.

Les postes à combler risquent encore d’augmenter au cours des prochaines années. Si vous aimez l’informatique et si vous avez le profil, nous vous encourageons donc à vous orienter vers ce métier d’avenir. Si cela vous intéresse, sachez qu’en plus du cursus scolaire, il existe différentes façons de devenir un meilleur data analyst. Vous pouvez par exemple suivre une formation Google Analytics.