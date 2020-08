Les spectacles de balcons dans les résidences pour aînés de Laval remportent un franc succès

Après une tournée dans une vingtaine de résidences pour aînés à Laval, la Centrale des artistes brosse un portrait positif du projet.

La structure se dit heureuse de la coordination et de la programmation de spectacles pour les résidences de personnes âgées financée grâce à des fonds octroyés par le comité de coordination de ressources publiques (CCRP) de la Ville de Laval.

Ainsi, du 2 au 31 juillet dernier, des artistes ont parcouru la ville de Laval afin d’offrir un spectacle intime sous l’oeil attentif des personnes âgées qui sont confinées depuis le 13 mars.

Les objectifs d’une telle démarche sont multiples : injecter une dose de gaieté et de résilience dans le quotidien des résidents, favoriser le vivre ensemble, offrir l’occasion de se divertir et permettre aux participants de bénéficier des bienfaits bien connus de l’Art (meilleure gestion du stress et de l’anxiété, stimulation de la mémoire, apaisement et autres effets bénéfiques sur la santé en général).

Le CCRP a voulu financer un tel événement afin d’offrir une forme de divertissement et d’activité culturelle dans un contexte où les grandes festivités de la Fête nationale et de nombreuses activités estivales ont été annulées. La Centrale a donc reçu de leur part un financement dans le but de contribuer à une offre de services en ce temps normalement très festif.