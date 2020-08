Île gagnon, place Ste-Rose: une manifestation prévue dès 10h sur l'eau des Mille-Îles

Ce samedi le 8 août, le groupe Citoyens-nes contre le projet de développement immobilier IGSR (Projets Île Gagnon- Place Ste-Rose), convie la population à venir manifester en kayak, en canot ou en planche à pagaie au cœur de la rivière des Mille-Îles contre ces deux projets.

Pour souligner leur attachement à la préservation du milieu naturel, la manifestation se déroulera en silence et les participants sont invités à porter du vert. Se joindront également aux manifestants les organismes Fondation Rivières, Nature Québec, Guy Garand, directeur général du Conseil régional de l'environnement de Laval et le mouvement Laval en transition.

Le groupe Citoyens-nes contre les projets Place Ste-Rose et Île Gagnon, qui compte plus de 1800 membres sur Facebook, s’oppose aux projets de développement immobilier de la Place Ste-Rose et de l’Île Gagnon. Ils déplorent notamment que, lors sa présentation aux citoyens de Laval en juin dernier, son promoteur, François Duplantie, n’ait présenté que des esquisses artistiques du projet pour en évaluer l’acceptabilité sociale.

Manifestation nautique

Le point de rencontre de la manifestation se tiendra à la Berge des Baigneurs (derrière l’église Ste-Rose) où les manifestants seront attendus dès 10h dans leurs embarcations. Une courte allocution sera suivie du coup d’envoi de la manifestation nautique qui encerclera les rives de l’Île Gagnon et ses alentours.

Les citoyens.nes qui n’ont pas d’embarcations sont invités à venir saluer les manifestants depuis la piste cyclable qui borde la rivière des Mille-Îles entre la Berge des Baigneurs et le pont Marius-Dufresne (route 117).

Valeur écologique

Parmi les nombreuses inquiétudes que suscite le projet, les citoyens contre le projet IGSR dénoncent l’impact environnemental et social d’un projet démesuré (1700 condos, 1600 places de stationnement, hôtel, etc.) etc).

Ils veulent préserver le plus grand refuge faunique à proximité de Montréal, estimant que la valeur écologique de l’île Gagnon devrait se mesurer à la valeur de l’ensemble de l’écosystème du parc de la Rivière des Mille-Îles, milieu de vie de plusieurs espèces protégées. Comme l’ont déjà exprimé plusieurs groupes environnementaux depuis une semaine, ils anticipent l’impact dévastateur qu’aurait la construction des nombreuses infrastructures nécessaires à ce projet à haute densité.

Parce que la nature est le meilleur endroit pour sensibiliser la population aux enjeux liés au réchauffement climatique et à la biodiversité, ce projet leur apparaît à contre-courant de tout ce qui se fait pour la sauvegarde des milieux naturels en zone périurbaine.