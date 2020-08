Les emballages « take out »

Le début de l’année 2020 a chamboulé le quotidien de tout le monde. Peu importe notre emploi, notre âge ou notre nationalité, les mesures pour combattre la pandémie affectent nos habitudes. Un secteur grandement touché par la crise est certainement le domaine des bars et restaurants. Pour tenter d’essuyer les pertes importantes causées par les mesures de confinement et de distanciation sociale, de nombreux restaurants et bars se sont tournés vers la livraison à domicile et les services de « take out ».

Pour assurer la qualité et la température de la nourriture livrée, les restaurateurs et les tenanciers de bars doivent absolument acheter les emballages adéquats. Selon les spécialités de la maison, les produits les plus populaires et le type de cuisine, les besoins de chacun seront différents. Par exemple, une pizzeria ne commandera pas les mêmes emballages qu’une sandwicherie. Chaque entreprise doit réfléchir longuement aux produits d’emballages les plus utiles pour leur menu en livraison et choisir les modèles qui conserveront la saveur et la chaleur de leur nourriture.

Voici une liste en rafale des principaux emballages de « take out » :

Les boîtes à lunch en carton

Les boîtes « chinoises »

Les bols et couverts pour la soupe en papier Kraft

Les verres à café avec une paroi simple ou double en papier Kraft

Les couvercles pour verre à café en plastique

Les supports de transport pour plusieurs verres ou aliments

Les contenants pour hamburger

Les boîtes « take out »

Les plateaux en carton

Les cônes à frites

Les plateaux pour hot-dog

Les boîtes à sandwich

Etc.

La majorité des éléments mentionnés dans cette liste sont fabriqués à partir de matériaux qui ne sont pas recyclables ou biodégradables. L’utilisation d’un grand nombre d’emballages en plastique augmente considérablement l’empreinte écologique d’un repas livré. Pour diminuer la dépendance du domaine alimentaire au plastique, de nombreuses compagnies d’emballages proposent désormais des produits fabriqués à partir de matériaux 100 % biodégradables.

Les emballages écologiques en pulpe de canne

La pulpe de canne, aussi appelée bagasse, est un produit imitant le plastique, mais 100 % biodégradable. Les contenants et les autres produits sont fabriqués avec les restes de la canne à sucre après l’extraction du jus. Cette matière première est abondante et facile à transformer. De plus, les coûts de production de produits en pulpe de canne peuvent être beaucoup moins élevés que les contenants en plastique. Voici quelques exemples de produits en pulpe de canne qui sont disponibles au Québec.