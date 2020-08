Des organismes rappellent quelles sont les ressources gratuites en matière d'agressions sexuelles

Dans un contexte où, depuis plus de deux semaines, une troisième vague de dénonciations frappe le Québec, la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) a récemment rappelé l’importance pour les jeunes d’aller chercher de l’aide et de ne pas hésiter à utiliser les ressources en place. Une liste de ressources gratuites pour eux a été réalisée.

Cette initiative est née avec le soutien du Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), du Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) et l’appui de nombreux partenaires.

Rappelons qu’en 2016, 46,4 % de toutes les victimes d’infractions sexuelles enregistrées au Québec par les corps policiers étaient mineures et, qu’en 2006, 16 % de la population québécoise, soit environ un homme sur 10 (9,7 %) et près d’une femme sur quatre (22,1 %), rapportaient avoir vécu au moins un incident d’agression sexuelle avec contact avant l’âge de 18 ans.

Les destinataires: tous les acteurs touchés ou impliqués

La Table de concertation de Laval souligne que ce mouvement de dénonciation est un cri du cœur quant aux violences sexuelles subies, sous toutes ses formes, notamment, les commentaires sexistes ou misogynes, le harcèlement, les attouchements et le viol.

L'organisme interpelle tous les acteurs pouvant aider. Aux jeunes qui ont vécu une agression, la Table de concertation rappelle qu'ils n'ont pas à avoir honte et que ce n’est pas de leur faute. « Ne reste pas seul.e avec ça, tu peux aller chercher de l’aide pour toi. On te croit et on va être là pour toi, te soutenir dans ce que tu vis et t’écouter. On peut t’aider! », martèle l'organisme.

Aux jeunes qui ont commis ou qui craignent de commettre un geste à caractère sexuel non-consenti envers quelqu’un d’autre, la structure rappelle que de l'aide est disponible pour eux également. « Tu seras accueilli.e sans jugement et tu développeras les moyens pour ne plus répéter ces gestes », appuie la TCVCASL.

Aux parents ou toute autre personne significative d’un jeune qui a été victime d’une agression sexuelle, d’un enfant qui a des comportements sexuels problématiques ou d’un.e adolescent.e ayant commis des agressions sexuelles, l'organisme rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Et enfin, aux enseignant.e.s, une direction d’école, au primaire ou au secondaire , des formations ont été développés par des intervenants.es dans des organismes locaux afin d’éduquer les jeunes à une sexualité saine et consentante.

Voici la liste des organismes et ressources gratuites pour toutes ces personnes à Laval dans sa région: