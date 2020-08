COVID-19: le CISSS de Laval lance une campagne de sensibilisation

Malgré la diminution des cas d’infection à la COVID-19 et le déconfinement progressif, le CISSS de Laval poursuit la sensibilisation auprès de la population afin que celle-ci respecte les consignes de protection et de distanciation physique.

Dans cette optique, les intervenants en santé publique du CISSS de Laval, en collaboration avec la Ville de Laval, lancent une vaste campagne de sensibilisation.

Les mesures sanitaires nécessaires pour freiner le plus possible la contagion et diminuer les impacts dans le cas d’une deuxième vague de la pandémie seront au cœur de cette campagne.

« La pandémie n’est pas finie. Le port du masque ou du couvre-visage est maintenant obligatoire dans les lieux publics fermés et il est impératif de continuer de se protéger, de se laver les mains souvent, de garder ses distances. Le port du masque ou du couvre-visage ne veut pas dire que les autres consignes peuvent cesser. Au contraire, nos efforts doivent se poursuivre. C’est vital pour protéger la santé de notre population », mentionne le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval.

« Nous allions nos efforts au CISSS de Laval pour faire en sorte que le plus grand nombre de citoyens connaissent, mais surtout respectent les consignes en vigueur. Il en va de notre santé à tous », a soutenu le maire, Marc Demers.

Une bonne manière de porter le masque

La campagne rappelle que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun, mais il ne remplace pas l’hygiène des mains et les mesures de distanciation sociale demandées par la santé publique.

Il est aussi important de rappeler que la pandémie, malgré une diminution des cas depuis quelques semaines, pourrait revenir en force. En plus de faire un rappel des comportements responsables à adopter, cette campagne misera en priorité sur la bonne façon de porter le masque.

En effet, bien qu’il soit obligatoire, le masque est souvent mal porté et trop souvent manipulé, ce qui limite son efficacité pour freiner la transmission du virus. C’est pourquoi cette affiche sera distribuée dans plusieurs milieux de Laval et disponible sur le site lavalensante.compour les commerçants qui désirent la télécharger et l’afficher dans leur comme