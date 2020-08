Transport collectif à Laval : un service amélioré

À compter du samedi 22 août, les horaires d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) seront ajustés et bonifiés. Ces changements ont été apportés pour répondre à l’accroissement potentiel de l’achalandage en raison de la rentrée scolaire, de la fin des vacances d’été et de la reprise graduelle des activités économiques.

Le service d’autobus sera accru aux heures de pointe du matin et la fréquence augmentée, tout au long de la journée. Des fréquences de passages aux 10 minutes ont été ajoutées aux lignes 26, 42 et 65. La compagnie rappelle que pour connaître les heures de passage des autobus, il est nécessaire de consulter le site Web, texter le no d'arrêt au 511785 et appeler au 450 688-6520.

Un nouvel outil pour planifier les déplacements

La STL dispose d'un nouvel outil qui fournit une prévision du nombre de passagers qui seront à bord des autobus, non seulement à l’embarquement, mais tout au long du trajet. Cet outil permet également d’obtenir une information personnalisée, selon les besoins et le niveau de confort quant à l’achalandage à bord des autobus.

L'outil est disponible à stlaval.ca/passagers, sur ordinateur ou téléphone intelligent.



16 lignes accessibles à Laval

La ligne 66 qui relie le quartier Sainte-Dorothée au terminus Le Carrefour s’ajoute aux 15 lignes accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui correspond à 35 % du parc d’autobus de la STL.

Les lignes accessibles sont uniquement desservies par des autobus munis d’une rampe à bascule à l’avant, pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant.



Port du couvre-visage obligatoire dans les transports en commun

Pour les clients âgés de 10 ans ou plus, le port du couvre-visage est obligatoire, lorsqu’ils se déplacent dans les transports en commun, ainsi que dans les terminus (à l'intérieur, comme à l’extérieur).



Accès par la porte avant, sortie par la porte arrière

Pour plus de sécurité, l’accès aux autobus se fera à l’avant du véhicule et la sortie par l’arrière. Rappelons que la perception est de nouveau disponible et qu’en tout temps, la clientèle doit avoir en main un titre de transport valide ou payer son passage en argent comptant ou par carte de crédit (sur certaines lignes d’autobus).