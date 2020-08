Comment se débarrasser d’animaux nuisibles

Les animaux nuisibles s’invitent souvent aux alentours de notre propriété, et ils s’incrustent même jusque dans notre demeure. Face à ces rongeurs, faut-il se laisser faire ? Bien sûr que non ! Il existe différentes solutions et astuces pour s’en débarrasser.

Stop aux nuisibles !

Depuis quelque temps, les animaux sauvages envahissent les zones urbaines. Mais en ce qui concerne les animaux nuisibles tels que les ratons laveurs, les souris et les rats ; ils font presque partie de notre quotidien. En effet, ils viennent dans notre demeure et causent d’innombrables dommages. Quelquefois, ils représentent même un danger pour nos proches et nos animaux de compagnie. L’idéal serait donc de prendre toutes les mesures avant même que ces animaux indésirables ne se pointent à nos portes.

La première chose à faire est donc de bien entretenir la maison et le jardin pour éloigner tous les animaux nuisibles. Pour cela, vous pouvez faire le ménage régulièrement, couper les longues herbes à l’extérieur, éliminer les sources d’eau autour de la maison, colmater toutes les fissures et les trous dans les fondations. Par ailleurs, ne laissez pas traîner la nourriture et faites attention à vos poubelles.

Les astuces pour s’en débarrasser

Si les mesures préventives se sont avérées inefficaces, passez à l’éradication. En effet, il existe différentes solutions pour vous débarrasser des rongeurs. Vous pouvez par exemple avoir recours aux pièges pour les attraper. Cependant, quel que soit le type de piège choisi, il ne sera efficace que si vous le placez au bon endroit. Et si vous optez pour les pièges avec appâts, privilégiez toujours des appâts qui dégagent de fortes odeurs comme le raisin sec, la graisse de bacon ou le beurre d’arachide. Une fois que vous aurez installé vos pièges, n’oubliez pas de les vérifier quotidiennement. Et après chaque capture, n’hésitez pas à réinstaller vos trappes après les avoir nettoyées.

Mais il n’y a pas que les pièges qui fonctionnent. Vous pouvez également utiliser des poisons ou des appareils ultra-son pour faire fuir les animaux nuisibles.

Allo l’exterminateur

Malheureusement, lors d’une invasion trop importante, il vous sera difficile de combattre tout seul. Dans ce cas, il est conseillé de demander les services d’un exterminateur Longueuil. Eh oui, étant donné que ces animaux sont nuisibles, il est tout à fait possible de les exterminer.

Les exterminateurs professionnels mettront alors en place un plan d’attaque pour éradiquer tous ces animaux nuisibles qui infestent votre maison et votre jardin. Par ailleurs, vous pouvez profiter d’un travail bien fait puisqu’ils disposent de tout le matériel nécessaire ainsi que des produits les plus efficaces. Bien que le coût soit un peu élevé, vous gagnerez également du temps puisque l’exterminateur professionnel ne tardera pas à avoir des résultats.