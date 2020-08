Tendance 2020 pour votre maison

Pour avoir une maison fraîche et toujours jeune, il est important de suivre de près les tendances en matière de décoration d’intérieur. Quelles sont donc ces tendances pour 2020 ? Utilisez cet article pour retrouver une nouvelle source d’inspiration afin d’embellir votre maison cette année.

Les murs aux couleurs vives

Donner un coup de jeune à votre intérieur en peignant les murs. Toutefois, attention de ne pas choisir n’importe quelle couleur. La tendance 2020 veut que votre demeure soit teintée de couleurs vives et chaudes. Que diriez-vous donc de peindre votre salon en rose pour changer? C’est une couleur assez extra, nous vous l’accordons. Mais elle vraiment tendance et elle apporte du dynamisme à la pièce. Le jaune, l’orange, le rouge, un petit mélange de tout? Soyons fous !

La demeure tout illuminée

Les décorateurs ne cesseront jamais de le dire : une pièce illuminée est toujours tendance. Cette année encore, vous allez donc devoir multiplier les sources de lumière au sein de chaque pièce. Cependant, au lieu de dépenser des milliers de dollars pour l’achat d’un luminaire, nous vous encourageons à investir dans l’amélioration du style et du nombre de vos fenêtres. Ainsi, vous aurez une pièce tout ensoleillée. Par la suite, vous pourrez acheter une toile de fenêtre pour profiter d’une protection solaire à certains moments de la journée.

Les murs ornés d’œuvres d’art

Avoir une maison tendance cette année, tel est votre objectif ? Eh bien, il va peut-être falloir troquer certains tableaux contre des œuvres d’art. En plus d’être un article de décoration qui dure dans le temps, la peinture apporte de la valeur à votre intérieur. Et croyez-nous, vous ferez de nombreux jaloux auprès de vos invités. D’un côté, il est vrai que les œuvres d’art les plus connues sont hors de prix. Si vous n’avez pas les moyens ou si vous ne souhaitez pas vous ruiner, vous pouvez négocier les œuvres des finissants des écoles d’art. Ces derniers proposent de très beaux modèles à un tarif raisonnable.

Le contraste noir et blanc

Le contraste noir et blanc n’a jamais perdu de son efficacité et il continue d’être aussi tendance cette année. N’hésitez donc pas à en abuser un peu partout dans la maison. Vous pouvez par exemple peindre les murs en blanc. Ensuite, disposez quelques accessoires décoratifs en noir. Sur cette base, il vous sera très facile d’ajouter d’autres couleurs par petites touches afin d’embellir davantage la pièce.

Les accessoires vintages

Pour cette année, rangez vos accessoires modernes et remplacez-les par un accessoire vintage et rétro. Vous pouvez même constituer une décoration d’intérieur originale en mélangeant le vintage à un look contemporain ou bohémien. Vous pourriez être surpris du résultat ! Cependant, veillez à ne pas abuser. Le secret c’est de choisir la bonne pièce et de trouver le bon endroit pour glisser quelques accessoires sans en faire trop.