Rentrée scolaire 2020 : la police de Laval accentue la sécurité autour des écoles

À quelques jours de la rentrée, les policiers du Service de police de Laval (SPL) entameront sous peu des opérations de sensibilisation. Par le biais de la campagne Débarque-moi en toute sécurité!, ils invitent les usagers de la route et les parents à respecter les règles de sécurité routière autour des écoles du territoire.

En cette rentrée scolaire particulière, en raison de la pandémie, un nombre accru de véhicules est attendu aux abords des écoles. Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et de décongestionner l’environnement immédiat de l’école, le SPL invite les parents à suivre les consignes et les recommandations suivantes :

· Déterminer un trajet sécuritaire afin que leur enfant puisse se rendre à l’école à pied, lorsque c’est possible;

· Utiliser les rues avoisinantes pour stationner leur voiture, lorsqu’il n’est pas possible pour leur enfant de parcourir tout le trajet à pied;

· Encourager leur enfant à traverser aux intersections où se trouve un brigadier scolaire;

· Éviter de bloquer la circulation automobile et les entrées de domicile avec leur véhicule.

Treize écoles visées

« À l’occasion de la rentrée des classes, les policiers seront présents autour de 13 écoles du territoire lavallois afin de sensibiliser les automobilistes aux bons comportements à adopter et de garantir la sécurité de tous. De plus, en raison de la pandémie, ils veilleront à faire respecter les mesures sanitaires en vigueur sur la voie publique », précise le directeur du SPL, Pierre Brochet.

« Évidemment, les policiers encourageront les parents et les enfants à faire confiance aux brigadiers. Leur présence aux abords des établissements contribue grandement à la sécurité des élèves ».

« Les brigadiers scolaires sont, en effet, de grands collaborateurs du réseau scolaire et du Service de police de Laval. Ils protègent les enfants en leur montrant les règles de sécurité à suivre et l’itinéraire qui mène à leur école. Ils contribuent aussi à la fluidité de la circulation. Leur rôle est essentiel », ajoute Marc Demers, maire de Laval.

Assurer la sécurité routière tout au long de l’année scolaire

Les policiers seront présents lors de quatre périodes clés au courant de l’année scolaire. Différentes thématiques seront abordées pour rappeler aux usagers de la route les bons comportements à adopter, notamment: