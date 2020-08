Une nouvelle formule pour la Collecte de sang des Lavallois

Afin d’assurer la sécurité des citoyens et des bénévoles durant la période de pandémie, la Collecte de sang des Lavallois se fera uniquement sur rendez-vous, cette année.

Cette collecte se déroulera en deux journées, les 10 et 11 septembre, afin d’accueillir un maximum de donneurs au Centre sportif Bois-de-Boulogne. La nouvelle formule retenue pour l’événement permettra de contrôler l’achalandage à la collecte et d’accélérer le processus de don.

Les Lavallois devront prendre rendez-vous pour l’une des journées, parmi les plages horaires disponibles entre 10 h et 19 h. Les réservations pourront être faites par téléphone, au 1 800 343-7264, ou par courriel, à [email protected]. Les informations sur la procédure de réservation et les critères d’admissibilité sont disponibles sur la page Web de l’événement.

Sauver des vies en temps de pandémie

Plus que jamais, en cette période de pandémie mondiale, le don de sang est crucial pour sauver des vies et répondre à la demande importante de produits sanguins dans les centres hospitaliers. Plusieurs mesures sanitaires seront donc mises en place sur le site de la collecte pour protéger les citoyens qui viendront y faire un don.

Marc Demers, maire de Laval, souligne, lui aussi, l’importance de cette journée. « Cette année, le don de sang est encore plus important, compte tenu de la pandémie. C’est pourquoi nous comptons sur la généreuse participation des Lavallois pour prendre une heure de leur temps afin de sauver des vies. J’en profite pour saluer l’engagement des bénévoles, sans qui la collecte ne serait pas possible. »

Depuis ses débuts, la Collecte de sang des Lavallois a permis de recueillir plus de 50 000 dons. Pour 2020, l’objectif est de 700 dons en 2 jours. Rappelons que la majorité des personnes de 18 ans et plus en bonne santé peuvent donner du sang. Pour connaître les critères de qualification, il suffit de consulter le site Web d’Héma-Québec : www.hema-quebec.qc.ca.

Pour obtenir plus de détails sur la Collecte de sang des Lavallois, consulter le site Web de la Ville de Laval.