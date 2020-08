Le centre d'interprétation de l'eau animera le premier dimanche de septembre

Le Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) tiendra une version gratuite de sa nouvelle animation Duel Eau'ratoire sur la Berge des Baigneurs à Sainte-Rose, le dimanche 6 septembre prochain à 11h.

Les enfants de 8 à 12 ans ainsi que leurs familles sont invités à participer à ce jeu questionnaire sur l'eau afin de déterminer quelle équipe est spécialiste de la ressource. L'activité sera animée par les animateurs scientifiques du C.I.EAU.

À la suite de cette animation, le C.I.EAU invitera les participants à se joindre aux employés pour un pique-nique sur la berge. Les intéressés sont priés d'amener lunch froid et couvertures. À partir de midi, le C.I.EAU ouvrira ses portes au public. Les familles pourront alors visiter gratuitement l'exposition permanente Le chemin de l'eau: de la rivière à la rivière.

Gratuité chaque premier dimanche mensuel

Effectivement, le C.I.EAU prend part au programme de gratuité pour les institutions muséales chaque premier dimanche du mois. Ainsi, une visite du musée de l’eau sera possible sans frais tous les premiers dimanches du mois.

Cette activité respecte les normes sanitaires établies par le gouvernement du Québec et la Ville de Laval. Le C.I.EAU a pris les précautions nécessaires afin d’éviter le partage du matériel lors de l’activité.

De plus, toutes ses installations permanentes sont à nouveau ouvertes au public depuis le 13 juillet. Il est donc possible de visiter le musée et de participer aux événements en sécurité.