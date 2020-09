Début de la phase 1 : des fermetures majeures dès ce jeudi

Des fermetures importantes seront mises en place sur le pont Pie-IX (route 125), entre Montréal et Laval, dès ce 3 septembre. Ces fermetures sont requises pour la réalisation de la phase 1 du projet, qui s’échelonnera jusqu’à l’automne 2021.

Des fermetures de nuit sont prévues, du 3 au 7 septembre :

· Le jeudi 3 septembre, de 23 h à 6 h, et le samedi 5 septembre, de 22 h à 8 h

Fermeture complète de la direction nord du pont Pie-IX et de ses bretelles (boulevards de la Concorde et Henri-Bourassa)

· Le vendredi 4 septembre, de 23 h à 6 h, et le dimanche 6 septembre, de 22 h à 7 h

Fermeture complète des deux directions du pont Pie-IX et de ses bretelles (autoroute 440, boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Henri-Bourassa)

· Du samedi 5 septembre, à partir de 6 h, au dimanche 6 septembre, à 22 h

Fermeture de la voie de gauche de la route 125 dans les deux directions

Des fermetures de longue durée du 7 septembre, à 5 h, à l’automne 2021

À la suite de ces fermetures de nuit, la phase 1 du projet, qui consiste à la réfection de la direction sud du pont, sera mise en place. Rappelons que celle-ci entraînera :

· La fermeture complète de trois voies sur le pont Pie-IX – une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus d’une voie supplémentaire dans le sens de la pointe

o Période de pointe du matin : deux voies disponibles en direction de Montréal et une voie en direction de Laval

o Période de pointe de l’après-midi : deux voies disponibles en direction de Laval et une voie en direction de Montréal

· La fermeture complète de trois bretelles du boulevard de la Concorde Est (Laval)

o en direction ouest vers la route 125 sud

o en direction est vers la route 125 nord

o en direction est vers la route 125 sud

Le Ministère collabore avec ses partenaires afin de coordonner les entraves des chantiers situés dans le même secteur, dont le projet intégré SRB Pie-IX.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, la mise en place de la phase 1 pourrait être reportée au lendemain.