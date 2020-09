Rosemère dénonce la vulgarité et le racisme du menu du restaurant Pho King Bon

La Ville de Rosemère a dénoncé publiquement la vulgarité et le figurant au menu du restaurant nouvellement installé sur son territoire.

« Les noms de repas et de boissons sont tout simplement vulgaires, racistes et sexistes. C’est de très mauvais goût et la Ville n’approuve pas de telles expressions. Nous sommes une ville à caractère champêtre composée de restaurants et de commerces où le bon goût et le respect de la langue française prédominent. Ces jeux de mots sont tout simplement une insulte à notre langue, aux valeurs que nous inculquons à nos enfants et à l’ouverture sur le monde que nous prônons. Ce menu est extrêmement blessant pour la communauté vietnamienne. D’ailleurs, en juin dernier, la Ville a adopté une résolution contre le racisme et nous dénonçons cette vulgarité », a rappelé le maire, Eric Westram.