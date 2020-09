Consultations citoyennes : un bilan positif et un retour en mode virtuel

Après une pause de quelques mois, la Ville reprend cet automne ses activités de consultation citoyenne, une démarche aux retombées positives comme en fait foi le bilan 2014-2019. C’est maintenant par le biais de consultations virtuelles que les Lavallois sont invités à s’informer et à partager leur avis.

En effet, la Ville a revu les façons de faire et les a adaptées à la situation sanitaire actuelle, souhaitant poursuivre dès que possible la réalisation de ses projets en impliquant les citoyens et les parties prenantes.

Dans cette optique, ces derniers sont invités à participer à la démarche sur le projet de Politique de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville. Cette politique reflète les pratiques mises de l’avant depuis 2014 et établit les fondements de la volonté de mettre en place une véritable culture de la participation citoyenne à Laval.

« La participation de la population lavalloise et des différentes parties prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets municipaux est essentielle et comporte de nombreux bénéfices. Notamment, elle nous permet de bonifier les projets, elle favorise l’émergence de solutions novatrices et, surtout, elle nous permet de prendre de meilleures décisions. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous soumettons à la consultation le projet de Politique de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville de Laval », mentionne le maire Marc Demers.

Plus de 100 démarches consultatives depuis 2015

Par le contenu de cette politique axée sur l’adoption de pratiques exemplaires en matière de participation, la Ville veut maintenir les référendums municipaux tels qu’ils sont prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Depuis 2015, plus de 100 démarches consultatives ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Dans leur cadre, au-delà de 10 000 citoyens ont été mobilisés autour de disciplines variées, dont la culture, l’urbanisme, le développement économique, les travaux publics, l’ingénierie, l’environnement et le développement social.

« C’est grâce à la mise en place de moyens variés, parfois plus traditionnels, parfois plus innovants, que la Ville a réussi à susciter la participation du plus grand nombre, et nous souhaitons poursuivre dans ce sens », a conclu le maire.

Le bilan complet des consultations citoyennes 2014-2019 est disponible au www.repensonslaval.ca/ politique-consultation.