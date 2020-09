Jeunes Youth Laval collecte des livres pour promouvoir la lecture

La pandémie a remis sur le devant de la scène les joies de la lecture pour petits et grands. Pour plusieurs Lavallois, la lecture représente une dépense qui peut avoir un impact important sur leur budget. Pour cette raison, il est essentiel de faciliter l’accès à des livres à moindre coûts pour soutenir les lecteurs débutants ou assidus.

Jeunes Youth Laval (JYL), a la mission de redonner à la communauté lavalloise. Ainsi, la structure collecte des livres tout au long de l’année qui sont, par la suite, distribués aux organismes communautaires, mais également aux écoles sur le territoire lavallois.

Depuis le début de l’année, ce sont plus d’une centaine de livre, pour tous les âges autant en français qu’en anglais, qui ont été distribués. Via la collaboration du député fédéral d’Alfred-Pellan Angelo Iacono, JYL est en mesure d’assurer des collectes et des distributions rapides de livres auprès des écoles et des organismes communautaires.

JYL souligne également la collaboration d’Indigo Laval et de Renaud-Bray Laval qui, par le biais de dons, font de ces collectes des réussites et propage l’amour de la lecture. La communauté lavalloise est invitée à se mobiliser en déposant leurs livres au bureau du député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono.