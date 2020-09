Cinq programmes, un Cégep, une carrière

Vous voulez développer vos connaissances en informatique? Utiliser votre créativité pour la conception de sites Web? Peut-être êtes vous plus attiré par les sciences ou la sécurité publique ? Quels que soient vos intérêts, la Formation continue du Cégep Gérald-Godin a le programme qu’il vous faut.

Les inscriptions pour la session d’automne à l’un ou l’autre programme offert sont en cours et des places sont toujours disponibles. N’hésitez plus et inscrivez-vous.

Trouvez le programme qui vous convient

Pour l’automne 2020, le Cégep Gérald-Godin propose cinq programmes qui sauront vous aider à atteindre vos objectifs de carrière.

Perfectionnement en utilisation des logiciels de gestion

Être à l’affût des nouvelles technologies? Utiliser les logiciels en bureautique dans le cadre de votre travail? Le programme de Perfectionnement en utilisation des logiciels de gestion est fait pour vous.

Exceptionnellement cet automne la formation sera offerte complètement à distance par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin. Elle s’adresse aux personnes qui désirent améliorer et mettre à jour leurs habiletés en lien avec l’exploitation des logiciels de gestion afin d’être plus compétents relativement à leurs tâches administratives.

Programmation en technologies Web

Vous aimez travailler avec des langages de programmation? Assumer la gestion de projet? Le programme en Programmation en technologies Web peut être fait pour vous.

Exceptionnellement cet automne, cette formation sera elle aussi offerte complètement à distance par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin.

Elle s’adresse aux personnes détenant de l’expérience ou un apprentissage scolaire en programmation et qui désirent maîtriser de nouvelles technologies et approfondir leurs connaissances. Les diplômés répondront aux besoins criants du marché de l’emploi.

Production et transformation du cannabis

Vous aimez les sciences, en particulier la chimie et la biologie? Travailler manuellement avec des objets et des instruments? Comprendre le fonctionnement des choses? Le programme en Production et transformation du cannabis peut être fait pour vous.

Cette formation de soir et partiellement à distance débutera pour la toute première fois cet automne. Les diplômés pourront travailler comme spécialistes en production et en transformation du cannabis, réalisant des tâches variées, de la surveillance de la maturation des plants, en passant par la préparation de la matière première, jusqu’à la préparation de l’huile purifiée.

Intervention en sûreté urbaine

Vous aimez, faire respecter les lois et les règlements?Communiquer avec les gens et les aider? Travailler dans des situations critiques? Le programme en Intervention en sûreté urbaine peut être fait pour vous.

Cette formation offerte exclusivement par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin s’adresse à la fois aux personnes avec ou sans expérience. Les participants apprendront à développer des connaissances en matière de réglementation municipale, de communication avec les citoyens, d’intervention en situation d’urgence et de prévention des délits. Les diplômés intègrent rapidement le marché du travail auprès des villes disposant d’un service de sécurité publique municipale.

Investigation en sécurité privée

Vous aimez analyser et comprendre des situations problématiques? Faire de la recherche et trouver des informations? Utiliser votre sens de l’observation et sortir de votre zone de confort? Le programme en Investigation en sécurité privée du Cégep Gérald-Godin peut être fait pour vous.

Cette formation de soir offerte par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin s’adresse aux personnes qui désirent travailler comme enquêteurs privés. La profession consiste principalement à combattre les fraudes, les malversations et les comportements préjudiciables.

Pour plus d’informations sur chacun des programmes et pour connaître les dates des séances d’information, visitez le cgogin.qc.ca/formation-continue/programme.