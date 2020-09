Devrais-je acheter une assurance vie pour mon enfant?

Dans notre esprit, perdre un enfant semble être quelque chose d'impossible. Souscrire à une assurance vie pour nos plus jeunes n’est donc pas la chose à laquelle on pense forcément ou qui nous semble être une priorité, mais rappelons que l’assurance vie existe pour protéger tous les membres de notre famille au maximum. Si votre situation le permet, la réponse est, oui, vous devriez acheter une assurance vie pour enfant.

Comment faire ?

Pour souscrire à une assurance vie enfant, cela se passe de la même manière que pour vous, à la différence que votre enfant sera considéré comme l’assuré, mais que vous, le parent, serez le titulaire du contrat. Il vous suffit donc de vous connecter sur la plateforme en ligne. En trois étapes, votre enfant sera assuré selon ce que vous choisissez. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter un avenant à votre police d’assurance qui, dans la plupart, des cas peut être suffisant.

Qu’est-ce que nous offre l’assurance vie pour enfant ?

Des primes à moindre coûts

L’assurance vie devient coûteuse lorsque nous atteignons un certain âge, il paraît donc évident que pour les enfants en bas âge, celle-ci garantit une prime d’assurance basse pour toute la durée du contrat.

Un soutien financier

Si votre enfant venait à avoir une maladie grave, ou pire, qu’il viendrait à décéder, cela impliquerait de lourdes conséquences dans votre vie à plusieurs niveaux même financièrement (les frais pour les funérailles, les consultations à n’en plus finir chez le médecin, l’hospitalisation ou encore les traitements médicaux). Une situation dramatique qui risque de vous coûter très cher et de vous mettre dans une impasse financière. Dans cette situation, avoir une assurance vie enfant vous permettra d’avoir un coussin financier pour vous aider dans ces étapes difficiles.

Une suite avantageuse pour votre enfant

Si vous souscrivez à une assurance vie enfant, votre enfant pourra reprendre l’assurance à son nom lorsqu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins. Il pourra donc transformer l’assurance déjà existante en une police d’assurance qui répondra à sa situation. Ce transfert d’assurance pourra apporter de gros avantages à votre enfant puisque la valeur de base de la police d’assurance pourrait augmenter de 4 à 5 fois.

Votre budget ne vous le permet pas ?

Il est tout à fait possible que vous n’ayez pas les moyens d’assumer une assurance vie enfant. C’est pourquoi il est préférable de commencer par vous, car votre police servira à protéger votre famille à la suite de votre décès et lui garantir une somme non-imposable. Vous pouvez aussi souscrire à une assurance maladie grave pour votre enfant, ce qui serait également une bonne solution pour vous et votre enfant.