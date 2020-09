Transformer son espace de travail pour une meilleure motivation : 4 idées inspirantes

Vous traînez des pieds pour vous mettre au travail, car votre espace de travail ne vous convient pas ? Que ce soit un problème d’aménagement ou une question de déco, voici 4 idées inspirantes pour tout transformer et pour retrouver votre motivation.

La peinture

Tous vos problèmes peuvent être résolus avec un simple coup de pinceau. Ce vieux mur gris commence à vous épuiser ? Choisissez une couleur qui vous dynamise et mettez-en plein les murs ! Pour créer un espace de travail propice à la concentration, n’hésitez pas à opter pour des teintes telles que le bleu et le vert.

Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé de peindre toutes les surfaces. Vous pouvez appliquer sur quelques parties seulement. Et si vous n’avez pas l’autorisation de peindre les murs, vous pouvez dynamiser la pièce en insérant les couleurs par petites touches avec des accessoires comme le tapis. Pour tous vos travaux de peinture, faites appel à un peintre à Montréal.

La personnalisation du bureau

Vous allez passer beaucoup de temps entre ces 4 murs. Il est donc important de personnaliser cet espace afin qu’il soit à votre image. En plus de peindre les murs, vous pouvez donc apporter quelques accessoires qui vous démarquent. Vous pouvez, par exemple, apporter une œuvre d’art, une photo de vous avec vos enfants, une petite plante, un vase design, etc. Toutefois, évitez de surcharger votre espace de travail.

Le rangement

Vous avez du mal à vous concentrer ces derniers temps ? Cela peut être normal si vous travaillez dans le chaos : des déchets sur la table, des stylos éparpillés un peu partout, des dossiers mal classés, etc. Si vous ne faites pas attention, vous n’allez pas seulement perdre la motivation. Vous allez aussi y laisser votre tête !

Même si vous n’avez pas vraiment le temps, forcez un peu les choses afin de ranger votre zone de travail. Pour cela, rien de bien compliqué. Classez vos dossiers à votre façon, achetez des classeurs et des boîtes pour faciliter le rangement, disposez correctement votre ordinateur, dépoussiérez les meubles et passez un coup de balai de temps en temps.

L’aménagement de l’espace

Le nettoyage et le rangement ne suffisent pas toujours. Si cela est nécessaire, repensez l’aménagement de votre bureau en bougeant les meubles. D’abord, placez votre table de bureau dans un coin bien éclairé. Ensuite, disposez les placards et tous les grands meubles contre le mur. Ainsi, ils ne feront pas de l’ombre dans la pièce. Enfin, n’hésitez pas à créer un petit coin détente dans votre bureau si vous avez les moyens et l’espace. Pour cela, il suffit d’un pouf ou d’un canapé confortable dans lequel vous pourrez vous blottir et vous ressourcer pendant les heures de pause.