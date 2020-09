Des centaines d’arbres et végétaux plantés dans des installations du CISSS de Laval !

Cet été, deux CHSLD de Laval ont été les hôtes de plantations d’arbres financées par le Groupe Banque TD, la Ville de Laval et le CISSS de Laval. Près de 300 végétaux, dont 72 arbres, ont été plantés sur les terrains des CHSLD Sainte-Dorothée et Idola Saint-Jean, grâce, entre autres, au soutien financier de 21 000 $ provenant du Fonds de résilience de la TD.

En marge de la Journée de l'Arbre de la santé tenue le 23 septembre, l'objectif sera d'ajouter, dans le futur, des dizaines d’arbres et arbustes qui verdiront cette fois les terrains du CHSLD Fernand-Larocque et de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Ces réalisations sont rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs acteurs, réunis autour du même objectif : permettre aux résidents et employés de préserver un lien avec la nature et de profiter des bienfaits des arbres, en plus de revitaliser ces espaces verts.

Limiter les îlots de chaleur

Ainsi la Soverdi (Société de verdissement du Montréal métropolitain) accompagnée de CANOPÉE, le réseau des bois de Laval, a été mandatée par la Ville de Laval afin de développer des projets de plantation d’arbres sur les terrains de plusieurs installations du CISSS de Laval. Ceux-ci ont été choisis en fonction de deux indicateurs : la présence d’îlots de chaleur et la vulnérabilité aux vagues de chaleur.

Le financement provient d’une part de la Fédération canadienne des municipalités, par l’intermédiaire de la Ville de Laval dans le cadre de son projet de déminéralisation et de verdissement des terrains privés et institutionnels, et d’autres parts du CISSS de Laval et de la TD.

Lancée en avril dernier, l’Initiative a été mise sur pied afin de venir en aide aux organisations qui ont été durement affectées par la crise sanitaire et de répondre aux besoins de communautés disproportionnellement touchées par la pandémie.