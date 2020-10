Laval soutient la Fondation du Collège Montmorency à hauteur de 100 000$

La Fondation du Collège Montmorency a reçu la subvention de 100 000 $ offerte par la Ville de Laval.

Cette contribution financière soutient directement la réussite éducative des étudiants à travers les différents programmes d’appui de la Fondation, notamment par le biais de bourses d’études, de l’aide aux étudiants en difficulté financière, d’accompagnement académique et sportif et de financement pour des projets spéciaux destinés aux étudiants et au développement pédagogique.

De plus, cette aide permet à la Fondation d’aller plus loin dans sa mission et de déployer des projets ayant un impact réel sur le succès des étudiants. C’est dans le cadre du 50e anniversaire du Collège que cette nouvelle vient encourager toute la communauté montmorencienne à poursuivre sa mission.

« Dans le contexte actuel, durant lequel l’encouragement à la persévérance est essentiel à la réussite des étudiants, ce don est d’autant plus significatif pour la Fondation. C’est grâce à de telles collaborations de confiance que nous pouvons accroitre l’aide destinée aux étudiants, en plus de poursuivre notre mission d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures » souligne Louise Marie Brousseau, présidente du Conseil d’administration de la Fondation du Collège Montmorency.

Stéphanie, diplômée en Techniques de tourisme au Collège Montmorency, témoigne de l’importance que peut avoir la Fondation sur le parcours des étudiants: « Lorsque j’ai posé ma candidature pour une bourse de persévérance, j’étais vraiment épuisée physiquement et mentalement parce que j’avais dû affronter plusieurs difficultés à l’école en plus de problèmes de santé. Finalement, j’ai continué à me battre et à persévérer en partie grâce au soutien de la Fondation et grâce à la bourse de persévérance. Cette bourse m’a redonné un souffle d’espoir et j’ai pu arriver à faire mes études. Bref, je suis vraiment contente de la tournure des évènements et je vous remercie de tout ce que vous avez pu faire pour m’aider à en arriver là où j’en suis aujourd’hui.»