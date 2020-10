Aînés: l’AQDR Laval-Laurentides au front pour faire du soutien à domicile un service essentiel

L’Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées Laval-Laurentides (AQDRLL) donne son plein appui au Collectif Action COVID qui réclame que le soutien à domicile fasse partie des services essentiels durant la deuxième vague de pandémie COVID.

Pour l'association, des pistes de réflexions pour doivent être engagées pour trouver des solutions novatrices, afin que les services à domicile se poursuivent. Lors de la première vague, plusieurs personnes n’ont pu recevoir les services nécessaires à leur maintien à domicile ou les ont vu réduits à cause de la pénurie de personnel.

Également, certains organismes communautaires offrant notamment du répit et des repas, ont eu des difficultés à poursuivre leurs activités. Soit ils ne pouvaient plus entrer dans les milieux de vie des aînés et personnes vulnérables, soit leurs bénévoles, eux-mêmes âgés, ont dû cesser leurs services.

Cela s’est traduit par une dégradation importante de la santé mentale et physique de ces personnes et un fardeau plus important sur les proches aidants.

L’AQDRLL souhaite également que les services à domicile demeurent en tout temps essentiels même hors pandémie et qu’ils soient considérablement renforcés. Elle offre son soutien aux décideurs qui souhaiteraient profiter de son expertise.