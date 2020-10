La 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles a commencé

La 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) est de retour, du 19 au 25 octobre. Sa tenue est aussi possible grâce à l’appui de nombreux contributeurs dans toutes les régions du Québec, dont la Ville de Laval et des organismes de son territoire.

Cet événement organisé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration constitue un moment clé dans l’année pour promouvoir l’apport de la diversité ethnoculturelle.



Programmation des activités virtuelles