La travailleuse essentielle Shanie Dagenais raconte son quotidien

Voir la galerie de photos

Pour lancer la saison de la reconnaissance, Volkswagen a célèbré récemment, son événement d'appréciation de la clientèle, Volksgiving, en la consacrant exclusivement aux travailleurs essentiels. Parmi eux, Shanie Dagenais, directrice d'une résidence pour personnes âgées à Laval, a accepté de nous livrer son quotidien au pire de la première vague.

La pandémie de la COVID-19 a frappé de plein fouet la résidence où Shanie Dagenais travaillait à titre de coordinatrice. Plus la pandémie progressait, plus ses collègues ont commencé à s’absenter du travail. Shanie et sa patronne ont dû gérer à elles seules une charge de travail exponentiellement plus importante.

Au pire de la crise, elle a passé deux mois à travailler 20 heures par jour, dormant dans son bureau, alors que plus de 50 % de ses résidents âgés avaient été déclarés positifs à la COVID-19...