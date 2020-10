4 avantages de se procurer un abri d’hiver

Avec la température qui se rafraîchit, on ne peut s’empêcher de regarder le calendrier. Plus que quelques mois avant l’arrivée de l’hiver. Outre faire changer nos pneus, il y a d’autres éléments à considérer avant la saison froide. Par exemple, l’installation d’un abri d’hiver.

En effet, dès le 15 octobre, vous avez le droit d’installer votre abri tempo à Laval. C’est la date d’ouverture de saison pour les propriétaires résidentiels souhaitant éviter le pire de l’hiver.

À la fin de l’automne, l’abri tempo est pratique pour se protéger de la pluie et des vents. Si vous avez une entrée de cour entourée d’arbres, votre abri protège également votre voiture des feuilles mortes et branches qui tombent. Quels sont les avantages de l’abri tempo pour l’hiver ?

Voici quatre raisons de vous en procurer un avant la première chute de neige.

À l’abri de la pluie, de la neige, de la glace et des intempéries

La principale raison pour laquelle les Québécois choisissent d’investir dans un abri tempo est pour se protéger des intempéries. Quand ce n’est pas la neige qui pose problème, c’est une pluie verglaçante soudaine ou des vents violents. Avoir un abri d’hiver est la meilleure façon de se protéger contre ces conditions climatiques désagréables.

Fini les retards au travail

Une bordée de neige soudaine, ce n’est pas rare au Québec. Il y a donc de fortes chances pour que vous arriviez en retard au travail. Une fois ou deux, ça passe. Si vous devez rester plus tard au bureau pour rattraper le retard, c’est un peu moins plaisant. Avec un tempo, vous réduisez le risque d’avoir à pelleter en matinée et par conséquent, d’être en retard !

Une matinée sans s’épuiser

Le pelletage ne cause pas seulement des retards. Celui-ci augmente les risques de crise cardiaque et de blessures au dos. De plus, pelleter vous fait brûler de l’énergie. Il va sans dire que ce n’est jamais une bonne façon de partir la journée. Évitez le pelletage en matinée en investissant dans un abri tempo. Cela rendra votre hiver beaucoup plus agréable.

Plusieurs modèles disponibles

Saviez-vous que vous avez le choix entre plusieurs modèles ? Pour une protection maximale, optez pour un modèle hybride. Cet abri vous protège de votre porte d’entrée à votre voiture. Pour éviter le pelletage, déglaçage et sablage, c’est la meilleure solution.

En résumé, l’abri tempo est l’accessoire idéal pour faire face aux caprices de l’hiver québécois. Il vous protège contre tout, des intempéries au pelletage. Il réduit également les risques de blessures liées aux chutes ou à un effort physique intense. Si votre budget le permet, investir dans un abri tempo est donc la solution à considérer avant la première tombée de neige !