Laval sensibilise à propos des cols bleus

Pour réduire les risques auxquels sont exposés ses cols bleus, la Ville de Laval déploie cet automne une campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route.

Cette campagne, dans laquelle figurent des employés municipaux, est sous le signe de la conscientisation. Elle invite les citoyens à se mettre à la place des travailleurs en présentant des comportements à risque, pour ainsi encourager la bonne attitude à adopter près d’une zone de chantier routier.

Les cols bleus de la Ville de Laval, qui sont au service des citoyens, déploient près de 1 000 chantiers routiers annuellement. Divers travaux sont faits sur les voies de circulation pour qu’elles restent sécuritaires, de même que les infrastructures qui s’y trouvent.

Ces chantiers routiers sont donc nombreux et dispersés sur tout le territoire : ils en viennent à faire partie du paysage, si bien que les usagers de la route n’adaptent pas toujours leur conduite à la présence de travailleurs, selon les observations de la Ville.

« La sécurité de l’ensemble des travailleurs municipaux est au cœur de nos priorités. Ils œuvrent quotidiennement à offrir une prestation de services de qualité aux citoyens. Avec cette offensive, nous souhaitons qu’elle ait la même importance pour les Lavallois et les automobilistes transitant sur notre territoire », mentionne Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable des dossiers de la sécurité routière, de la circulation et des travaux publics.

« J’en profite également pour inviter tous les usagers à faire preuve de courtoisie et de respect », conclut-il.

Trois comportements à risque ciblés

La sécurité des cols bleus sur les chantiers routiers représente un enjeu constant. Chaque année, au Québec, on compte malheureusement des victimes sur ces lieux de travail.

À Laval, des incidents avec blessures sont d’ailleurs survenus au cours des dernières années, principalement en raison de trois comportements à risque.

Le premier est la vitesse : plusieurs usagers de la route ne ralentissent pas lorsqu’ils passent près de travailleurs.

Le second est la distance : les automobilistes passent souvent trop près des travailleurs; plusieurs de ces derniers se font même frôler régulièrement.

Le troisième et dernier concerne les intrusions : certains usagers de la route ignorent parfois les barricades. Pourtant, les chantiers sont réservés aux travailleurs. Donc, qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture, les citoyens doivent se tenir à l’écart, pour leur propre sécurité et pour celle des travailleurs.

La campagne d’affichage sera visible sur le territoire lavallois tout l’automne. Elle reprendra au printemps.