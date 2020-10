Laval-des-Rapides: les personnes isolées visées par une tournée d'Halloween

Depuis 2015, une parade d'Halloween est devenue année après année une tradition à Laval-des-Rapides, quartier qui est en pleine revitalisation et qui a besoin que la population descende dans la rue pour se rencontrer et faire la fête. Cette année, pandémie oblige, cette tradition est revisitée.

L'activité familiale, assidument suivie par des milliers de citoyens, a été réalisée sous l'impulsion du propriétaire du IGA du 307 boulevard Cartier Ouest, Ivo Mehmedovic, de Daniel Péloquin, le propriétaire de l'entreprise de déneigement Chasse-Neige et de l'ex-conseiller municipal de Laval-des-Rapides, Pierre Anthian.

Si cette année il fallait réinventer et adapter une Halloween sécuritaire, les organisateurs en ont profité pour en faire un évènement axé sur la solidarité envers les plus vulnérables, tout en conservant l'aspect festif, familial et gourmand.

Voici donc ce qui est proposé aux familles de Laval; une Halloween où on donne au lieu de recevoir. Les familles se rendraient devant la porte des personnes isolées.