Jeunes Youth Laval organise une guignolée pour les familles  lavalloises dans le besoin

Le temps des Fêtes représente, pour les membres de notre communauté, une période chaleureuse, festive et joyeuse. Pourtant, il ne faut pas oublier que, pour plusieurs Lavallois, elle est source d’inquiétudes qui se sont, d’ailleurs, renforcées avec la pandémie.

C’est dans le but de rendre ce temps des Fêtes joyeux que Jeunes Youth Laval (JYL) organise, pour la deuxième année consécutive, une guignolée afin de redonner aux familles lavalloises qui en ont le plus besoin.

JYL est un groupe de jeunes bénévoles dont la mission est de redonner à la communauté lavalloise. L’année dernière, Jeunes Youth Laval a mis sur pied sa propre guignolée dans l’objectif de redonner aux familles dans le besoin. Ce sont près de 130 lbs de denrées non périssables qui ont été recueillies grâce à la générosité et la solidarité des Lavallois.

Cette année, la barre est haute puisque JYL souhaite multiplier par trois le poids de sa collecte dans le cadre de sa guignolée 2020. Cet objectif de grande envergure motive les jeunes du groupe à mobiliser leur réseau et ainsi à récolter le plus de denrées non périssables dans le but d’aider les familles de Laval.

C’est en collaboration avec divers organismes lavallois tels que la Maison de la Famille de Saint-François, que JYL sera en mesure de rejoindre le plus de familles dans le besoin dans le cadre de sa guignolée.

Cette année, il est d’autant plus crucial de participer à cette collecte puisque de nombreux organismes ne sont pas en mesure d’organiser une collecte de denrées en raison de la pandémie. Pour ce projet, Jeunes Youth Laval est épaulé par le député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, pour assurer la collecte, l’entreposage et la distribution des denrées collectées auprès des familles de chez nous.

Pour faire de cette édition 2020 de la guignolée un succès, JYL encourage les Lavallois à faire preuve de générosité en participant en grand nombre jusqu’à la date limite qui est le 30 novembre à 17h. Ils pourront ainsi déposer les denrées au bureau du député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, situé au 300 – 3131, Boulevard de la Concorde Est.