Comment passer l’hiver au chaud en vélo?

Qui a dit qu’il était impossible de rouler à vélo pendant l’hiver ? Vous pouvez tout à fait utiliser vos deux roues pour vos déplacements, et cela même lorsqu’il gèle dehors. Vous devez simplement avoir les bons habits et les bons équipements.

Comment s’habiller pour pédaler ?

En adoptant les bons habits, l’objectif est d’avoir chaud. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faut enfiler votre plus gros manteau. Vous devez aussi penser à votre confort en privilégiant des habits qui vous permettront de bouger et de pédaler librement. Par ailleurs, vous devez prendre en compte le fait que vous allez suer lorsque vous ferez des efforts. Vous devrez donc choisir des habits qui vous tiennent au chaud et qui permettent également d’évacuer l’humidité.

Pour le haut du corps, il est donc conseillé d’adopter le système de plusieurs couches. Avec la première couche, choisissez une couche mince avec des vêtements en laine par exemple. Ensuite, la seconde couche devrait permettre de conserver la chaleur. C’est la raison pour laquelle vous devez privilégier des matières telles que le polartec moyen ou épais. Pour terminer, mettez par exemple un manteau respirant.

En ce qui concerne le bas du corps, vous pouvez utiliser la même technique. Toutefois, il serait préférable d’opter pour des pantalons qui permettent surtout de conserver la chaleur. En effet, les jambes ont moins tendance à transpirer que le reste du corps.

Quels sont les accessoires à acheter ?

Plusieurs couches de vêtements ne suffiront pas à vous tenir au chaud. Vous devez également couvrir les autres parties de votre corps, à commencer par vos mains. Lorsqu’il fait moyennement chaud, optez alors pour des gants qui conservent la chaleur même lorsqu’ils sont mouillés. En revanche, pour les jours extrêmes, prenez des gants de ski alpin très isolés. Vous pouvez aller dans un magasin de vélo à Québec pour en acheter. Ensuite, pour couvrir vos pieds, vous pouvez choisir des bottes d’hiver qui couvrent suffisamment les chevilles.

Pour protéger votre tête, mettez une tuque assez mince sous votre casque. Parfois, une cagoule est nécessaire lorsqu’il fait très froid. Et si vous avez les moyens, vous devriez plutôt opter pour un casque de vélo d’hiver également appelé « casque de ski ». Ce dernier est beaucoup plus efficace et plus confortable. Enfin, pour parfaire votre look de cycliste d’hiver, n’oubliez pas les lunettes de ski qui protègeront vos yeux lorsqu’il neige.

En plus des habits et des accessoires adéquats, nous souhaitons rappeler que le cycliste doit être très prudent lorsqu’il roule en hiver. En effet, conduire pendant cette période comporte de nombreux risques. À cause d’une mauvaise visibilité par exemple, les conducteurs peuvent ne pas vous apercevoir, ce qui pourrait causer un accident.