La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) vient d’annoncer que Jean Robitaille est le lauréat 2020 du Prix Hommage Aînés pour la région de Laval.

Ce prix du gouvernement du Québec vise à souligner l’apport d’une personne aînée œuvrant bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.

L’engagement bénévole de M. Robitaille a débuté en 2001 au sein du programme Roses d’or de la FADOQ région de Laval. Jusqu’en 2009, il y fut appréciateur de la qualité de vie en RPA (Résidences privées pour Aînés).

Président de la FADOQ-Laval de 2010 à 2015, il a participé à la fondation de l’organisme CLAVA (Comité lavallois contre les abus et la violence envers les aînés) au sein duquel il fut vice-président puis président. Son parcours l’a mené comme administrateur à la Table régionale de concertation des aînés de Laval de 2009 à 2018 qu’il a quitté alors qu’il occupait le rôle de président.

Les candidatures régionales ont été recueillies par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), puis analysées par un comité de sélection indépendant.

« Des milliers de personnes aînées s’activent chaque jour pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Un tel engagement se doit d’être reconnu et mis en lumière », a fait savoir la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Le certificat officiel a été remis directement à Jean Robitaille par le député de la circonscription de Laval-des-Rapides, Saul Polo. « Félicitations à M. Robitaille pour cette nomination en tant que Lauréat du Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec. Votre bienveillance et votre dévouement ont marqué votre parcours professionnel ainsi que votre implication au sein de votre communauté. L’hommage qui vous est rendu aujourd’hui est à l’image de votre exceptionnel accomplissement », a dit le député.

« La Table est fière que l’implication, l’intégrité et la générosité de cet homme d’exception soient maintenant connues de tous », a signalé France Boisclair, présidente de la TRCAL.