5 astuces pour une livraison de mazout sans encombre

Comment pouvez-vous vous assurer que votre livraison de mazout se déroule sans encombre? Simplement en suivant ces quelques astuces.

1-N'oubliez pas de prévoir un délai de livraison

Les distributeurs de mazout organisent leurs livraisons en tournée de plusieurs clients. Lorsque vous passez votre commande, vous êtes ajoutées à une liste de distribution. Selon la saison et le nombre de clients qui commandent en même temps que vous, le délai de livraison sera plus ou moins long, mais il sera d'au moins quelques jours. Et même si vous optez pour une livraison d'urgence (si vous manquez de mazout en hiver), il est peu probable que vous réussissez à obtenir une livraison la fin de semaine ou un jour férié.

Pour éviter les désagréments, surtout lorsque le froid est arrivé, il est important de savoir que la demande pour le mazout est en forte hausse à l'automne et que les délais de livraison augmentent en conséquence. Aussi, même dans le meilleur des cas, il faut prévoir quelques jours de délai, ce n'est donc jamais une bonne idée d'attendre que le réservoir soit complètement vide avant de passer une commande à votre fournisseur de mazout. Au contraire, prévoir une livraison en été, vous évitera de vous retrouver pris au dépourvu.

2-Soyez présentes lors de la livraison

Lors des premières livraisons de mazout, vous devez être présentes, même si votre fournisseur ne peut pas vous aviser de l'heure précise à laquelle il passera. Par la suite, vous présence ne sera plus indispensable... à condition que votre réservoir soit facilement accessible par l'extérieur de chez vous et bien visible. Si le réservoir n'est accessible que de l'intérieur de votre maison, il est préférable de prévoir que quelqu'un sera là pour recevoir la livraison.

3- Conformez-vous aux règles de sécurité

Avant la livraison, prenez le temps de vérifier l'état de votre réservoir afin de vous assurer qu'il est en règle avec la législation en vigueur et qu'il peut garantir votre sécurité et l'intégrité de l'environnement.

4- Prévoyez un système antidébordement

Que votre réservoir soit souterrain ou aérien, il peut être difficile d'évaluer la quantité de mazout qu'il contient, et, par ricochet, celle que vous devez commander. Afin d'éviter l'ajout d'une trop grande quantité de mazout lors de la livraison, il existe des systèmes antidébordement (le sifflet ou la sonde électronique) qui évitent tous dégâts.

5-Partagez l'information pertinente

Afin d'augmenter l'efficacité de la livraison ainsi que sa qualité, il est important de renseigner le livreur (lors de la commande) sur les conditions d'accès à votre domicile, sur l'endroit exact où se trouve le réservoir, sur le type de réservoir que vous possédez (aérien ou souterrain), sur la distance du réservoir à laquelle le camion-citerne peut se stationner. Un bon fournisseur prendra le temps de vous poser toutes les questions nécessaires pour connaître les informations dont il a besoin pour éviter les mauvaises surprises.