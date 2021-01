Nos 5 bonnes adresses de la semaine

Le temps est mis sur pause, bon nombre de magasins et restaurants sont fermés, il faut donc se raviser sur les sites en ligne qui offrent le service de livraison à domicile.

Pour vous donner quelques idées, voici une liste des adresses intéressantes qui se rendent jusque chez vous.

Casavogue

Si vous souhaitez changer vos meubles et mettre de la nouveauté dans votre maison, Casavogue est un magasin de meubles à Montréal qui répondra, sans aucun doute, à vos besoins. Cette grande entreprise qui existe depuis les années 70 se concentre sur la vente de meubles de design de renom.

Le site propose une grande variété de meubles pour toutes les pièces de la maison et dans un prix accessible à tous, ce qui vous donnera l’opportunité de créer un univers chic et de qualité sans pour autant dépasser votre budget.

Envirovrac

Envirovrac c’est le concept parfait pour les amoureux de l’écologie. En effet, cette entreprise est spécialisée dans la vente de produits ménagers et corporels écologiques en vrac. Chacun des produits qui est disponible dans la boutique en ligne est 100 % biodégradable en plus de fournir de la haute qualité.

Pour pousser le concept encore plus loin, Envirovrac livre votre commande en voiture électrique. Ce qui vous permettra de soutenir l’écologie et de gagner du temps.

Le brit and chips

Si vous cherchez un restaurant qui offre une multitude de plats à base de poissons, vous allez tout de suite tomber en amour avec la cuisine de Le Brit and chips et plus particulièrement de leur Fish n’Chips qui sont considérés comme les meilleurs de Montréal.

Un endroit parfait pour découvrir la spécialité britannique en restant chez vous, puisque le restaurant Le Brit and chips offre le service de livraison à domicile.

Librairie en ligne

Pour les passionnés de littérature, la compagnie Librairie en ligne est un coin de détente idéal. Cette boutique en ligne offre une grande variété de livres qui sont à la fois accessibles à tous et très raisonnables niveau prix.

Commander vos livres sur Librairie en ligne serait une belle manière de vous faire plaisir en priorisant l’achat local.

Chez Muffy

Chez Muffy est un restaurant français-canadien qui se base sur les bons produits de la ferme pour offrir des plats à la fois chaleureux et riches en saveur. Une cuisine qui est pensée en fonction des saisons. De plus, elle offre un service en ligne à emporter où vous pouvez trouver des menus bien garnis que vous pourrez partager avec votre bulle familiale.

En conclusion, malgré les temps incertains, il y a toujours de nombreux magasins et restaurants qui permettent de vous faire plaisir en tout temps.