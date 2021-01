4 maladies liées notamment au vieillissement

Lorsque nous prenons de l’âge, nous devenons plus vulnérables et nous finissons par souffrir de certaines pathologies. Il y a même des maladies qui sont plus susceptibles d’arriver avec le vieillissement. Lesquelles ?

L’arthrite

L’arthrite est l’une des premières maladies qui affectent les aînés. Il s’agit d’une atteinte inflammatoire d’une ou de plusieurs articulations. Elle se manifeste par une certaine raideur, une sensibilité ou des douleurs plus ou moins intenses au niveau des articulations concernées. Et malheureusement, la maladie peut vite devenir invalidante, surtout s’il s’agit d’une arthrite sévère touchant la main, les bras, les genoux et la hanche.

Il est à noter que l’arthrite peut être confondue avec d’autres pathologies. Avant de recevoir une infiltration pour la capsulite de l’épaule, vérifiez bien que vous ne souffrez pas d’une inflammation des articulations de l’épaule.

L’Alzheimer

L’Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative provoquant des lésions irréversibles dans le cerveau. Elle survient généralement après 65 ans, et quand une personne en est atteinte, celle-ci perd progressivement ses capacités cognitives et sa mémoire. Par ailleurs, on peut aussi noter un changement d’humeur et de comportement chez le malade.

Jusqu'à présent, les véritables causes de l’Alzheimer restent inconnues. Par ailleurs, il n’existe encore aucun remède ou vaccin. Par contre, il est possible de suivre des traitements et d’utiliser la stimulation intellectuelle afin de ralentir sa progression de la pathologie.

L’hypertension artérielle

Les personnes âgées redoutent l’hypertension artérielle. Bien que cette pathologie soit souvent asymptomatique, certains signes doivent alerter. Consultez donc un médecin si vous ressentez de la fatigue, des vertiges, de la somnolence, des maux de tête, des bourdonnements d’oreille ou si vous avez des saignements de nez.

Le principal problème avec l’hypertension c’est qu’elle peut causer d’autres maladies plus graves telles que les problèmes cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) si elle n’est pas prise en charge dans les meilleurs délais.

Le diabète de type 2

Le diabète de type 2 est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes lorsqu’on vieillit. Elle survient quand le corps ne produit pas suffisamment d’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. À titre d’information, cette dernière a pour rôle de réguler et de maintenir le taux de glycémie à des valeurs normales.

Les symptômes du diabète de type 2 sont nombreux :

· Une soif et une faim excessives

· Une fatigue extrême

· Une cicatrisation lente des blessures

· Des infections récurrentes

· Une envie fréquente d’uriner

· Des problèmes de vue comme une vision floue

· Des engourdissements ou des picotements dans les mains et les pieds

Pour dépister toutes ces pathologies et pour les prendre en charge à temps, il est nécessaire de faire un examen régulier chez le médecin à partir d’un certain âge.