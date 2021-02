Le Mouvement lavallois rendra hommage à des citoyens afro descendants

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers (ML-ÉMD) rendra hommage à des citoyens afro descendants lavallois pendant tout le mois de février sur sa page Facebook. Sous forme de portrait, les publications mettront en lumière les réalisations, l’histoire ainsi que le parcours de ces personnalités inspirantes.

En plus des portraits présentés, le ML-ÉMD invite les citoyens à suggérer d’autres personnes afro-descendantes en les identifiants dans les commentaires de la publication et en expliquant pourquoi leur parcours est inspirant. L’objectif de cette initiative est de souligner la contribution des communautés noires au développement de la Ville de Laval, mais également de découvrir, promouvoir et célébrer la richesse et la diversité de celles-ci.

« Nous avons tous des vies, des coutumes, des cultures, des parcours différents et c'est cette diversité qui fait la beauté de notre communauté. C'est en embrassant ces différences que nous serons encore plus unis », a mentionné Lyne Sylvain, présidente du Mouvement lavallois.

« Célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, c'est reconnaitre et valoriser l'apport des personnes afro-descendantes de notre communauté. Nous connaissons tous des Lavalloises et Lavallois au parcours inspirant : en février, c'est le temps de les célébrer! Nous vous donnons donc rendez-vous sur la page Facebook du Mouvement lavallois pour plus de détails », a ajouté Annick Senghor, membre du comité exécutif du Mouvement lavallois.