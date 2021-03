Combien coûte une visite chez le vétérinaire ?

En adoptant un animal de compagnie, vous vous engagez à prendre soin de lui. Cela implique que vous devez le nourrir, effectuer sa toilette et jouer avec lui. Mais le plus important c’est de prévoir un budget pour les soins chez le vétérinaire. Combien cela coûte réellement ? Nous répondons à cette question.

Les consultations

Dans les premiers jours qui suivent l’adoption, il est conseillé d’emmener votre animal de compagnie chez le vétérinaire. Ce dernier pourra effectuer différents examens afin de s’assurer de la bonne santé de l’animal. Mais ce n’est pas tout. Tout au long de sa vie, puisqu’il s’agit d’un être vivant, votre compagnon peut tomber malade. Il va donc falloir consulter pour bénéficier de soins adaptés et d’un bon suivi. Pour ces consultations, prévoyez environ 100$ pour deux visites. Eh oui, les tarifs sont assez élevés. Si vous avez besoin d’une aide financière, pensez à demander un prêt d’argent sur salaire.

Les vaccins

Votre animal de compagnie doit être vacciné. Dans le cas d’un chien, il y a des vaccins de base qui sont administrés lors de la première visite : le vaccin distemper canin, parvovirus, adénovirus de type 2 et para-influenza. Ces 4 seront combinés dans une seule injection.

En fonction des cabinets, le coût de ces vaccins peut être inclus dans les frais de consultation. Si ce n’est pas le cas, vous aurez à payer environ 40$ pour deux doses : la première injection et le vaccin de rappel après environ un mois.

Les autres vaccins indispensables

En dehors des vaccins de base, il y a d’autres injections indispensables. Toujours dans le cas d’un chien, on note le vaccin contre la rage qui coûte environ 20$, le vaccin contre la leptospirose de 40$ pour deux doses, le vaccin contre la maladie de Lyme qui est un peu plus cher puisque deux doses valent 60 $ et le vaccin contre la trachéobronchite infectieuse ou toux de chenil qui coûte environ 30$.

Les autres traitements

Vous devez consulter, car votre animal de compagnie ne se porte pas bien ? La consultation engendrera différents examens et traitements dont le coût varie en fonction de la clinique. Pour un chien, il peut être nécessaire de faire des analyses de selles afin de détecter la présence de vers intestinaux. Le vermifuge est aussi indispensable, sans oublier les traitements contre les puces, les tiques et le ver du cœur.

La chirurgie

Les animaux de compagnie peuvent avoir besoin d’une opération chirurgicale. Voici quelques exemples d’intervention que le vétérinaire peut réaliser : stérilisation, ablation de kystes et tumeurs, opération suite à une fracture, …

Pour conclure, nous tenons à souligner que ces prix ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils peuvent varier d’un cabinet à un autre.