Pourquoi faire du bénévolat?

Le travail non rémunéré fait évoluer la société dans laquelle on s’inscrit. Devenir bénévole part avant tout d’une initiative personnelle issue du simple plaisir, valeurs ou intérêts. À plus long terme, cela comporte d’importants avantages professionnels, personnels, communautaires et sociaux. Voici les bienfaits et l’importance de s’impliquer!

Aptitudes professionnelles

Donner de son temps peut aider à faire progresser votre carrière. En effet, on peut y développer ses compétences, sa créativité, ou encore ajouter des expériences pertinentes à son curriculum vitae. Ainsi, avoir plusieurs cordes à son arc permet d’accroître ses aptitudes d’adaptation, de flexibilité et de gestion du temps. Tout simplement, c’est se préparer au marché de l’emploi graduellement en ayant davantage de responsabilités, mais moins de pression. Se faire des contacts devient également chose facile. Puis, gravir les échelons dans un organisme à but non lucratif d’un poste de bénévole à salarié reste une autre possibilité.

Si vous avez encore des questionnements par rapport à votre futur professionnel, s’impliquer peut vous aider à vous orienter, à confirmer certains de vos intérêts et à tendre de plus en plus vers l’environnement de travail que vous souhaitez vraiment.

Épanouissement personnel

Faire du bénévolat permet d’élargir ses horizons sur le plan personnel. Vous vous trouverez plus motivé dans les autres sphères de votre vie, car sortir de sa zone de confort est stimulant. Un meilleur équilibre entre le monde professionnel et privé s'établit alors. En découvrant de nouveaux passe-temps et centres d’intérêt, vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître. De plus, l’épanouissement personnel et le sentiment d’accomplissement émergent lorsqu’on trouve un sens à ses actions posées au quotidien. Éventuellement, il favorise le développement de l’estime de soi.

Faire du bénévolat, c’est aussi entretenir sa santé physique, cognitive et mentale. En effet, s'adonner à des activités qui nous plaisent contribue en réalité à diminuer le stress, la dépression et l'anxiété en plus de rendre plus heureux.

Implication communautaire

Voir le fruit de ses actions impacte directement sa communauté en plus d’être satisfaisant. S’impliquer résout des conflits intérieurs et favorise la guérison d’un traumatisme. Par exemple, quelqu’un qui a une mère atteinte du cancer du sein qui occupe un poste au sein d’une fondation pour la prévention de cette maladie se verra donner un sens à sa vie. De plus, cela peut aussi apaiser la personne parce qu’elle contribue à faire avancer les choses dans un domaine qui lui importe. En faisant du bien autour de soi et en utilisant son empathie pour prendre part positivement à une cause qui nous tient à cœur, le bénévolat devient donnant-donnant.

Élargissement de son réseau social

Faire du bénévolat, c’est aussi briser l’isolement, car les activités encourues permettent de s’ouvrir aux autres, parfois à des gens de partout à travers le monde. Vous pourriez même apprendre une nouvelle langue! Cette occupation aide à améliorer ses aptitudes sociales et communicatives, étant donné que créer de nouvelles amitiés autour de buts communs se fait facilement. Si vous provenez d’un autre pays, le bénévolat assure une intégration rapide. Ainsi, développer un sentiment d'appartenance à son cercle social ou à sa communauté est aisé.