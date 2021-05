Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) est fier de présenter La Passerelle – Je me prépare pour la maternelle, un questionnaire qui cherche à dresser le portrait d’un enfant afin de mieux le connaître et de mieux l’accueillir à la maternelle.

Conçu par le comité Je me prépare pour la maternelle du RLPRE, qui est composé entre autres du Centre de services scolaire de Laval, de centres de la petite enfance, d’organismes communautaires famille, et de concertations locales de la région, La Passerelle se veut un outil d’observation convivial et accessible qui offre le portrait complet d’un enfant dans toutes les sphères de son développement.

Préparation pour la maternelle

Complémentaire aux outils, Je me prépare pour la maternelle, dont le napperon-jeu, les fiches-conseils et les fiches de ressources, La Passerelle est un questionnaire coloré avec un langage simple, qui cherche à susciter l’implication des parents, des enfants et des intervenants dans cette grande étape qu’est la préparation pour la maternelle. Il s’agit d’un document unique que le parent et l’éducatrice de l’enfant sont invités à remplir, favorisant ainsi les échanges et la collaboration entre les familles et les services à la petite enfance.

Une fois rempli, le document est remis à la future école de l’enfant, dans le but de communiquer ses besoins et ses réalités à sa nouvelle enseignante et d’assurer une continuité dans son parcours éducatif. « En permettant à tous les acteurs qui accompagnent les enfants de mieux les connaître, La Passerelle vise à favoriser une transition harmonieuse et positive à la maternelle pour les élèves et leur famille » confirme Julie Lavigne, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de Laval et présidente du RLPRE.

« La collaboration de tous les acteurs est essentielle pour assurer une première transition de qualité. C’est pourquoi nous avons choisi d’insérer des sections pour les parents et pour les services à la petite enfance à même un seul et unique document. Nous espérons ainsi favoriser les échanges et les discussions entre les familles, les éducatrices et, plus tard, les enseignantes du préscolaire quant aux apprentissages et au développement des enfants », ajoute Geneviève Martineau, agente de développement à l’éducation préscolaire du Centre de services scolaire de Laval.

Amélioration constante

La Passerelle demeure un document de travail et continuera à être bonifiée lors de la prochaine année. Les parents et les services à la petite enfance de Laval qui ont reçu le questionnaire (CPE, bureaux coordonnateurs, garderies privées subventionnées et non subventionnées, maisons de la famille), ont été invités à envoyer leurs commentaires et appréciations au RLPRE dans le but d’améliorer le document.