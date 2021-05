La Ville de Laval signe une convention avec l’Association des pompiers

La Ville de Laval et l’Association des pompiers de Laval ont signé une nouvelle convention collective historique. Cette nouvelle convention, qui couvre six années, soit la période de 2019 à 2024, est le fruit d’échanges et d’une collaboration entre les deux parties.

Elle démontre l’intérêt de tous à livrer un service de qualité aux citoyens lavallois tout en faisant progresser la Municipalité en fonction de ses orientations stratégiques à plus long terme. Cette convention permettra également une avancée significative en ce qui a trait aux premiers répondants.

« Cette entente rehausse la qualité de vie de nos pompiers, et elle leur offre un soutien essentiel à leur travail. Elle est le fruit d’une belle collaboration qui mérite d’être soulignée », indique, Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique et conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne.

Une entente modernisée

Cette entente s’est faite dans le respect du cadre financier de la Ville afin d’assurer un service amélioré tout en préservant la capacité de payer des citoyens, et elle prévoit une indexation des salaires à raison de 2 % par année.

« Je tiens à souligner la collaboration avec l’exécutif syndical tout au long du processus. Avec une entente où toutes les parties travaillent selon des objectifs communs, nous pouvons être fiers de demeurer un chef de file en matière d’emploi dans le domaine de la sécurité incendie. Je profite de l’occasion pour souligner le professionnalisme de nos pompiers et de nos inspecteurs en prévention, qui ont poursuivi leurs activités avec rigueur et dévotion tout au long de la pandémie », a ajouté, Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Laval.

Les grandes lignes de cette entente sont :