Mobilier de jardin en bois exotique : comment l'entretenir ?

Vous avez investi dans un ensemble de mobilier d'extérieur en bois exotique et vous voulez vous assurer qu'il dure plusieurs années. Vous savez comment nettoyer vos coussins d'extérieur, mais quelle est la meilleure façon de protéger votre mobilier d'extérieur des intempéries ? Pour les meubles de jardin en bois exotique, il s'agit de le garder à l'abri, de le nettoyer et de le conditionner pour que le bois reste sain et conserve sa belle couleur. Découvrez ce qu'il faut pour entretenir votre mobilier de jardin en bois exotique afin de lui permettre de conserver sa solidité et sa beauté naturelle.

Comment entretenir les meubles de jardin en bois exotique ?

La bonne façon de prendre soin de votre mobilier d'extérieur dépend dans une large mesure du type de bois exotique à partir duquel il est fabriqué. Les bois durs tropicaux riches en huile, comme le teck et l'ipé, résistent à la pourriture et aux champignons et nécessitent peu de soins autres qu'un nettoyage occasionnel.

Directives générales d'entretien pour le bois exotique

Tous les bois durs, même les essences extrêmement durables comme l'ipé, sont endommagés par la lumière du soleil. Toutes les espèces se décolorent, et le seul moyen d'éviter que votre mobilier de jardin ne vire au gris, même s'il a une protection, est de le garder à l'abri du soleil.

L'humidité peut être tout aussi dommageable. Les bois exotiques résistent mieux à l'humidité que les essences domestiques, mais tous les meubles d'extérieur durent plus longtemps si vous les protégez de la pluie et les rangez à l'intérieur pendant l'hiver. Si vous voulez garder vos meubles à leur meilleur le plus longtemps possible, couvrez-les de bâches lorsque vous ne les utilisez pas.

Contrôler la moisissure sur les meubles de bois exotique

De nombreux bois durs exotiques contiennent des huiles qui empêchent la croissance de la moisissure, mais même ceux-ci sont sensibles à la moisissure en surface et au mildiou. Si rien n'est fait, la moisissure crée des taches noires qui peuvent être suffisamment étendues pour masquer le grain du bois; un traitement annuel avec un détergent pour terrasse et de l'eau est efficace pour éviter ce problème.

Appliquez la solution détergente sur n'importe quel bois exotique en utilisant la méthode de l'éponge et du seau et rincez les meubles avec votre boyau d'arrosage, et non avec un nettoyeur haute pression.

Protection des meubles de bois exotique

Les meubles en bois exotique sont plus beaux lorsqu'ils sont neufs, et un bon moyen de préserver les couleurs naturelles du bois neuf est d'utiliser une finition protectrice. Vous avez le choix entre une finition à l'huile pénétrante, qui scelle le grain du bois et offre une protection contre l'humidité, ou une finition de surface, comme un vernis. Les finitions transparentes offrent au plus un an ou deux de protection contre les effets dégradants de la lumière du soleil, et vos meubles commenceront à devenir gris si vous ne rafraîchissez pas le revêtement. Vous devez faire précéder cela d'un nettoyage minutieux avec un détergent; le ponçage est rarement nécessaire.