Les haltes estivales sont de retour en double à Laval

Innovantes, originales et confortables, les huit haltes estivales se déploieront graduellement sur le territoire lavallois. Ce projet a vu le jour au cours de l’été dernier dans le but d’offrir à la population lavalloise de nouveaux espaces publics en contexte de pandémie.

Ces aménagements temporaires, ludiques et agréables ont été réalisés par des concepteurs québécois, et pour leur retour, ils ont été bonifiés de plusieurs nouveautés. Les haltes représentent une belle façon de profiter de l’été et de découvrir les quartiers de Laval lors d’une journée d’exploration tout près de la maison, en famille et entre amis, dans le respect des consignes sanitaires.

« La possibilité de planifier des sorties et des vacances loin de la maison demeure encore fragile. L’aménagement de ces huit sites permet à toutes les générations lavalloises de sortir de leur quotidien, d’explorer leur ville, de visiter des quartiers et de se les approprier. La ville a tant d’attraits de proximité pour profiter de l’été et les haltes sont de merveilleux points de départ pour les découvrir. Profitez-en! » souligne Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.

Déploiement graduel dans les quartiers

Quatre haltes aménagées l’été dernier sont de retour et l’ajout de nouveaux éléments (aire de contemplation artistique, mobilier, zones ombragées et autres éléments de confort) se fera graduellement au cours des prochaines semaines. Ces installations évolutives aux designs uniques et attrayants sont plus nombreuses cette année. Ainsi, de nouveaux sites tout aussi inspirants que ceux reconduits seront graduellement aménagés au cours des prochaines semaines. Plusieurs de ces sites seront accessibles tout l’automne.

Parc Marcel-Gamache, quartier Sainte-Dorothée ; Bibliothèque Émile-Nelligan, quartier Laval-des-Rapides ; Centre communautaire Saint-Louis-de-Montfort, quartier Pont-Viau ; Église Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier du même nom ; Berge aux Quatre-Vents, quartier Laval-Ouest ; Place publique de la station de métro De la Concorde, quartier Laval-des-Rapides ; Berge des Écores, quartier Duvernay ; Site de l’ancien centre communautaire Saint-Noël-Chabanel, quartier Saint-François.

Nouveautés : volet artistique et sentier du conte

Au cours de l’été, il sera possible de découvrir, dans chacune des haltes, une aire de contemplation artistique où seront présentées les œuvres d’illustrateurs de tous horizons, de la relève et de renom. Ce sera notamment l’occasion d’admirer le travail d’artistes lavallois, dont Luc Melanson et Katy Lemay.

Au cours des prochaines semaines, les Bibliothèques de Laval proposent de découvrir l’ouvrage jeunesse Les hauts et les bas d’Amanda par le biais d’un intrigant sentier du conte intégré aux aménagements des sites du parc Marcel-Gamache, de la bibliothèque Émile-Nelligan et de la berge des Écores.

Les visiteurs des haltes estivales sont par ailleurs invités à encourager les commerces de proximité.