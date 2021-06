Célébrer la graduation des jeunes

Le 18 juin prochain, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) se joint à la Journée des finissants afin de rendre hommage en grand aux finissants de Laval et d’inviter la population à les féliciter de cet accomplissement qu’est l’obtention d’un diplôme ou le passage d’un cycle scolaire à l’autre.

Pour une deuxième année consécutive, cette journée spéciale est organisée à l’échelle provinciale par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), auquel adhère le RLPRE, en collaboration avec Alloprof et Télé-Québec.

Un moment déterminant pour de nombreux jeunes au Québec

Chaque année, au printemps, ce sont des milliers de jeunes qui terminent avec fierté leur parcours du primaire, du secondaire, de l’éducation aux adultes, leurs formations professionnelles, collégiales ou universitaires. Ces finissants qui bâtiront le Québec de demain sont alors portés par une vague de félicitations et de reconnaissance de leurs proches.

Depuis l’an dernier, cette période est différente. Les célébrations de ce moment charnière de la vie des jeunes ont été chamboulées. Il est important de prendre le temps de leur rendre hommage et de souligner, ensemble, leur résilience, leur persévérance et leur capacité d’adaptation, en plus de leur diplomation, souligne le RLPRE. Malgré les défis inhérents aux multiples changements dans les mesures sanitaires, malgré cette année scolaire à nouveau transformée, les jeunes ont su relever leurs manches et atteindre cette étape importante d’une vie.

Rendons tous ensemble hommage aux jeunes

Le RLPRE, de concert avec les instigateurs de cette campagne, invite les parents, grands-parents, amis, employeurs, équipes des établissements éducatifs de tous les niveaux à féliciter les finissants de leur entourage et à leur communiquer ainsi tout leur soutien et toute leur admiration.

Les Lavallois et Lavalloises sont invités à souligner l’accomplissement d’un jeune finissant en publiant sur les réseaux sociaux leur propre photo de graduation et en taguant un finissant de 2021 pour le féliciter, en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.

« Après les mois houleux qu’ils ont dû traverser et les sacrifices qu’ils ont dû faire, les finissants de tous les niveaux méritent amplement notre admiration et nos félicitations. Soulignons ensemble cette étape importante dans leur vie pour leur rappeler qu’un bel avenir les attend et disons-leur haut et fort que nous sommes fiers de leurs accomplissements, de leur persévérance et de leur résilience », souligne Johanne Mc Millan, directrice du RLPRE